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寧德新一代鈉電池 首批9月交付

記者陳湘瑾／綜合報導
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全球最大電池生產商寧德時代將於今年9月交付首批鈉電解決方案，強調可以無縫融入現有產業鏈，應用於乘用車、重型卡車及儲能系統。

寧德時代目標在今年底實現1吉瓦時（GWh，百萬度電）出貨量，海外市場則於2027年6月開始交付。

寧德時代22日在德國慕尼克舉辦「天恒2026全球發布會」，正式發布全球首款場站級實證型鈉電儲能系統——天恒鈉電（CATL TENER Sodium）‌。此次發布代表鈉離子電池儲能產品及配套供應鏈全面進入商業化階段。

財新網指出，寧德時代早在2016年就啟動鈉離子電池研發，2021年7月發布第一代鈉電池，此後未有大動作。2025年下半年起鋰電池原料碳酸鋰價持續上漲，鈉電池商業化方案再次被提出，並在2026年4月推出適用於低溫環境的鈉電池產品，分別運用在乘用車、重卡和儲能領域。

此次推出的天恒鈉電儲能系統，在25攝氏度的條件下，可以實現1.5萬次充放電循環；按照70%的電池健康狀態（SOH）標準，整個系統的使用壽命可以達到25年至30年。

寧德時代儲能事業部首席技術官兼儲能歐洲業務部總裁許金梅在新品發布會上表示，鈉資源豐富、分布廣泛，不屬於關鍵礦產，不存在資源限制。目前，寧德時代的鈉電池正負極材料年產能已達到萬噸級別，形成完整的產業鏈。

在與現有產業鏈兼容方面，寧德時代鈉電池儲能系統和鋰電系統採用相同平台架構，且有同樣占地面積，在同一平台上不需要更換櫃體，也不需要修改設計或是重新做認證，使鈉電解決方案可以無縫地融入現有產業鏈，加速導入市場。

值得注意的是，寧德時代尚未公布產品價格，受規模化程度等因素限制，目前鈉電芯價格仍比鋰電芯高。上海有色網指出，若鋰價突破每噸人民幣15萬元（約2.2萬美元），鈉電池成本優勢會浮現，若鋰價長期高於人民幣15萬元，鈉電池才有望能成為更具競爭力的選擇。

多家企業日前也相繼公布鈉離子電池量產時間表、技術進展及產能規畫，被視為產業商業化已邁入關鍵期。比亞迪聚焦二、三輪車和儲能等領域；國軒高科推出三款定型產品，覆蓋儲能、低空經濟、輕型動力等場景，計畫今年第4季量產。

精華 FAQ

  • 寧德時代表示，首批鈉電解決方案將於今年9月交付，並以儲能為先行場景，目標在今年底達到1GWh出貨量，海外市場則預計2027年6月開始交付。

  • 該系統在25攝氏度條件下可實現1.5萬次充放電循環，若以70%電池健康狀態作為標準，整體使用壽命可達25年至30年，耐久性相當突出。

  • 因為鈉資源較豐富且分布廣，不受關鍵礦產限制，加上與鋰電系統採同平台架構，可沿用櫃體與設計認證，降低導入門檻，促進市場擴張。

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