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「黃金產業」中國氟化工 搭上AI擴張淘金潮

記者林宸誼／綜合報導
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中國AI算力擴張正在把氟化工從製冷劑、傳統材料，推向半導體製造、液冷、PCB高速...
中國AI算力擴張正在把氟化工從製冷劑、傳統材料，推向半導體製造、液冷、PCB高速材料等新場景。（本報資料照片）

中國AI算力擴張正在把氟化工從製冷劑、傳統材料，推向半導體製造、液冷、PCB高速材料等新應用。氟化工站上AI超級風口，市場重新評估氟材料在晶片製造、伺服器散熱和高速傳輸材料裡的地位。

氟化工是以氟化物為原料生產化工材料的分支領域，分為無機氟化工和有機氟化工兩大類，屬於化工新材料範疇。

其中，有機氟化工產品因耐腐蝕、耐高溫等特性，廣泛應用於軍工、汽車、半導體及新能源領域，含氟高分子材料、電子氟化液等高附加價值產品被稱為「黃金產業」。

瑞銀證券發布的中國化工行業研究報告稱，預計隨著AI發展帶來更高算力需求和材料體系迭代，氟化工材料在AI相關應用中將快速增長；目前氟化工材料供應商相較電子化學材料公司仍有明顯折價，市場尚未充分計入AI帶來的增長機會。

華爾街見聞報導，氟化工的AI機會可拆成兩條主線：一條在半導體製造，涉及電子級氫氟酸、含氟流體、含氟電子特氣；另一條在資料中心，涉及聚四氟乙烯（PTFE）高速材料、冷板液冷製冷劑、浸沒式液冷含氟冷卻液。

新宙邦目前在中國半導體冷卻液領域市占率排名第一，已建成氫氟醚（HFE）年產能3,000噸、全氟聚醚（PFPE）年產能2,500噸，並與中國主要晶圓廠建立穩定供貨關係。巨化、永太科技也在布局，但客戶驗證和規模訂單方面尚滯後於新宙邦。

傳統風冷已無法滿足高功率密度AI伺服器的散熱需求，液冷成為趨勢。據推算，直接液冷（DLC）市場規模到2030年將達到310億美元，對應2025到2030年複合成長率為51%。

目前主流是冷板式液冷，成本低、維護方便。其中兩相冷板方案（利用液體汽化散熱）所用製冷劑包括R134a、R1234yf、R1233zd等，與氟化工直接掛鉤。

浸沒式液冷散熱效果更強，但成本更高，目前滲透率低。隨著晶片功率密度繼續提升，兩相浸沒冷卻預計在2030年後加速放量。兩相浸沒冷卻中，氟化液在綜合相容性上具有明顯優勢，包括PFPE、HFE等產品將受益。

巨化股份‌是中國浸沒式冷卻液的頭號玩家，子公司創氟高科開發的「巨芯」系列氟化液純度高達99.99％，已進入輝達、阿里雲等核心供應鏈，中國國內市占率超60%。新宙邦、永和股份也在該領域有布局。‌‌‌

中國國內PTFE龍頭包括東岳集團、昊華科技、巨化股份。東岳集團PTFE產能5.5萬噸／年，為中國最大PTFE生產商。

精華 FAQ

  • 因為AI資料中心與晶片製造都需要更高效的散熱、絕緣與製程材料，氟材料在液冷、電子特氣與高速傳輸中具優勢，使其從傳統化工轉向高成長新材料。

  • 第一條是半導體製造，涉及電子級氫氟酸、含氟流體與電子特氣；第二條是資料中心散熱，涵蓋PTFE高速材料、冷板液冷製冷劑與浸沒式液冷含氟冷卻液。

  • 新宙邦在半導體冷卻液市占領先，巨化股份的浸沒式冷卻液已進入核心供應鏈，東岳集團則是PTFE龍頭，這些公司都被視為受惠AI材料升級的代表。

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