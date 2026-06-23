台積電傳再蓋封測廠 投資數百億台幣

台積電集團傳出將再蓋封測廠。（路透）

台積電 集團擴大先進封測布局，繼中科二期啟動1.4奈米先進製程建廠計畫後，供應鏈再傳出，台積電集團旗下公司前進中科二林園區投資封測新廠，近期將提投資申請，初估投資金額上看數百億（台幣，下同）。

另一方面，矽品日前也向中科管理局提出二林園區P8新廠租地簡報，預計使用11公頃土地建廠。目前矽品在二林園區規畫有四座廠房，其中已有兩座陸續投產，累計投資金額達850億，此次再提出第五廠投資計畫，總投資金額將突破千億大關。

台積電22日不評論相關傳聞。中科管理局表示，目前並未收到投資計畫，強調會全力配合廠商所有投資計畫的推動。

市場人士分析，目前該區域投資為台積電重要夥伴矽品大本營，台積目前在該區域專注與封測廠合作，攜手解除供應鏈瓶頸，另已於其他區域如嘉義等地規畫先進封裝擴充。為支援客戶持續成長的需求，台積電仍會持續擴張先進封裝產能。

中科二林園區可供出租土地面積163.79公頃，已出租84.91公頃，尚可出租面積約79公頃；截至目前為止，已核准46家廠商進駐，累計投資金額1167億，其中封測廠占850億，一旦台積電集團獲准入區，其做為封測基地的重要性將更為顯著。