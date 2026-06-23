AI基建需求爆發…中國算力金屬掀漲價潮 企業緊急備料

錫、鉭、銦漲價潮持續來襲，上游礦企股價漲勢驚人，其中廈門鎢業收穫多個漲停板。（取材自澎湃新聞／CFP圖）

近期以錫、鉭、銦為代表的「算力金屬」出現顯著漲價潮，其核心驅動在於AI算力基礎設施建設帶來的需求爆發與上游礦產供給收緊形成共振，相關上市公司股價漲勢驚人，其中廈門鎢業22日攻漲停，走出五天三漲停板。此外不少中企提前儲備原材料存貨或透過避險操作，對沖原料價格波動風險。

科創板日報引述多方市場統計數據顯示，錫價自去年11月每噸30萬（人民幣，下同）漲至當前約每噸40萬，半年累計漲幅達40%；鉭錠價格較去年末漲幅高達158%；銦價從年初至6月中旬漲幅約60%。

AI算力硬體是消耗這些金屬的核心場景。錫主要用於先進封裝和光模組焊點。AI伺服器單機耗錫量是傳統伺服器的四倍以上，隨著Chiplet、HBM等先進封裝技術普及，錫需求激增；鉭主要用於製造鉭電容，為高功耗的AI晶片（如GPU、TPU）供電。AI伺服器中鉭電容用量是傳統伺服器的十倍以上，需求隨算力擴張而暴增；銦主要用於製造磷化銦基板，是800G/1.6T高速光模組中雷射器的關鍵材料。AI資料中心建設帶動高速光模組需求指數級增長，從而拉動銦消費。

對於算力金屬價格上漲，業內普遍認為，本輪核心驅動來自供給收緊、新興產業需求擴張兩大邏輯共振。短期來看，全球供需情況並未出現根本性改變，下游市場真實需求保持旺盛，可預見的未來價格依然保持相對高位。

面對上游成本漲價，中國下游廠商正用各種方式對沖成本壓力。光晶片巨頭源杰科技表示，公司已配套完善成本對沖預案，若後續原料漲價傳導至採購端，將透過提前備貨等風控手段平抑成本波動；同時持續完善原材料供應體系。

主營半導體「靶材」（薄膜濺鍍製程的主要材料）的江豐電子主要風控方式是提前採購儲備材料，不過公司相關人士稱，若上游金屬原料漲幅超出公司承受區間，業務端將與下游晶圓客戶協商上調靶材供貨價。

展望後市，行業人士認為，本輪漲價具備實體需求支撐：三類金屬均在AI資料中心建設中形成實物消耗；加以全球雲廠商持續加碼資本支出，算力硬體擴產不中斷，金屬實物需求持續釋放。