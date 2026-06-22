聯發科再下一城 郭明錤：獨家拿下Google TPU新訂單
知名分析師郭明錤表示，Google正在打造升級版的張量處理器（TPU），聯發科獨家取得這款定價更高的新晶片訂單，預定2028年放量出貨，屆時可望成為聯發科的營運新動能。
郭明錤22日在X發文寫道，聯發科獨家取得升級版的TPU v9訂單。這款晶片內部代號為「 Triggerfish」，較原本的TPU V9（代號Humufish）大幅升級，訂價也較舊版提高約30%。新晶片定於2027年下半開始生產，2028年放量，出貨量估計為100-200萬個。
Crypto Briefing報導，Triggerfish的靜態隨機存取記憶體（SRAM），容量是原本的兩到三倍，並整合高頻寬記憶體HBM4E、納入新模擬晶粒，來強化AI代理的推論功能與強化學習（RL）工作。
SRAM有如晶片的短期記憶體，像是用來立刻計算的便條紙。SRAM容量增加兩到三倍，處理器能應對更大、更複雜AI模型，無須一直使用速度較慢的記憶體。簡單來說，這可以加快推論、減少瓶頸。
Google把TPU開發任務交給四個主要夥伴，分別是博通、聯發科、邁威爾（Marvell）、英特爾。四家公司在訓練和推論任務上各有任務，晶片則交由台積代工。
Crypto Briefin指出，Triggerfish訂單可能會重塑投資人對聯發科、及該公司在AI晶片市場的看法。聯發科已與Google在 TPU v8推論模型方面合作，所以並非從零開始，而是雙方合作升溫。聯發科在Google的AI基建供應鏈，從輔助地位升級至關鍵主角。
對聯發科來說，Triggerfish晶片價格較Humufish高出三成，顯示訂單將有不錯利潤。外界估計，聯發科有望在2028年前拿下四分之一的AI ASIC伺服器運算市場，若真是如此，該公司營收組合和估值敘事將有根本性轉變。
郭明錤表示，聯發科獨家取得的是Google升級版TPU v9訂單，新晶片內部代號為Triggerfish，較原本的Humufish版本大幅升級，屬於更高定價的AI晶片。 Triggerfish的SRAM容量提升到原本兩到三倍，並整合HBM4E與新的模擬晶粒，目的在強化AI代理推論與強化學習工作，也可減少記憶體瓶頸、提升運算效率。 市場認為，這筆訂單可望成為聯發科新的成長動能，因新晶片價格較舊版高約三成，2028年若順利放量，將有助改善營收結構並提升AI晶片市場評價。
精華 FAQ
郭明錤表示，聯發科獨家取得的是Google升級版TPU v9訂單，新晶片內部代號為Triggerfish，較原本的Humufish版本大幅升級，屬於更高定價的AI晶片。
Triggerfish的SRAM容量提升到原本兩到三倍，並整合HBM4E與新的模擬晶粒，目的在強化AI代理推論與強化學習工作，也可減少記憶體瓶頸、提升運算效率。
市場認為，這筆訂單可望成為聯發科新的成長動能，因新晶片價格較舊版高約三成，2028年若順利放量，將有助改善營收結構並提升AI晶片市場評價。
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