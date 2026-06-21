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跟進蘋果決策 華為智能協作7月起漲價

記者黃雅慧／綜合報導
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華為7月起上調智能協作全系列終端售價。（路透）
華為7月起上調智能協作全系列終端售價。（路透）

繼蘋果因記憶體晶片成本大增宣稱將調漲iPhone售價後，中國消費電子品牌相繼跟進，華為此前宣布7月1日起上調智能協作全系列終端售價；聯想亦計畫在「6·18」電商大促結束後，上調旗下包含個人電腦（PC）等全品類產品價格。

華為已向全通路合作客戶發布「價格調整聲明函」，自7月1日起，針對企業數位化辦公與遠端協作的‌硬體產品統一漲價。聲明中明確指稱，此次調價是為了對沖持續走高的原材料採購成本，緩解當下經營壓力。

聯想日前預告，自7月起，旗下全品類產品將統一漲價，漲幅與上一輪（今年3月）基本持平，大約15%。聯想建議經銷商備貨鎖價。

近期中國電腦市場多個熱門品類價格均出現上漲，不僅遊戲筆電價格持續走高，部分高性能輕薄筆電也出現不同程度的漲價。另有電腦經銷商表示，近期不少暢銷筆電價格普遍上漲人民幣數百元至千元不等，目前品牌關注點已經從「搶銷量」逐漸轉向「保利潤」。

事實上，中國手機品牌自今年3月起陸續宣布漲價，包括OPPO、vivo、小米、榮耀等品牌已全線上調終端售價，旗艦機型漲幅普遍達人民幣1000-2000元，部分中低端機型也跟漲。而華為因憑藉國產供應鏈與記憶體庫存而未跟進前一波漲價，近期也撐不住宣告調漲。

TrendForce集邦諮詢數據顯示，本輪漲價週期中，DRAM與NAND型快閃記憶體現貨價累計漲幅已超過300%。而漲價也給終端電子消費帶來壓力，Counterpoint Research最新報告預計，2026年全球智慧手機出貨量將暴跌13.9%，下探2013年以來的年度新低；TrendForce預估，全球智慧手機生產總數將降至10.51億支，年減約16.2%。

精華 FAQ

  • 華為已向全通路合作客戶發出價格調整聲明函，宣布自7月1日起，上調智能協作全系列終端售價，主要針對企業數位化辦公與遠端協作硬體產品。

  • 聯想預告將在6·18電商大促結束後，也就是7月起，對旗下包含PC在內的全品類產品統一漲價，漲幅與今年3月上一輪大致相同，約為15%。

  • 主要原因是DRAM與NAND快閃記憶體等成本大幅上漲，現貨價累計漲幅已超過300%，迫使品牌轉向保利潤，並把壓力部分轉嫁到終端售價。

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