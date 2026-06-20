國際金價失守4200美元 中國金飾克價跌破1300人民幣

國際金價失守4200美元，中國金飾克價跌破人民幣1300元。圖為中國金店。（新華社）

黃金價 格加速跳水，國際現貨黃金價格19日大幅走低，失守4200美元/盎司關口。截至發稿，現貨黃金跌幅達2.2%，報4126.5美元/盎司，中國國內金飾克價再跌破人民幣1300元。

澎湃新聞報導，包括周大福、周生生、謝瑞麟、金至尊、潮宏基、周大生足金首飾克價均報人民幣1272元/克，較前一日報價分別下降人民幣40元、37元、37元、40元、40元、40元；老鳳祥、老廟黃金足金首飾克價報1265元/克，較前一日分別降了44元和45元。

消息面上，美伊談判再生變數。美國白宮 方面表示，由於下一階段談判的後勤安排尚未敲定，副總統范斯將不再按照原計劃在當晚啟程前往瑞士。范斯原定於19日參加在瑞士舉行的美伊諒解備忘錄簽署儀式。

當地時間18日，一名知情人士稱，由於以色列持續襲擊黎巴嫩南部，伊朗 談判代表團已推遲其前往瑞士的行程。

此外，美國聯準會新任主席華許在周三的「首秀」中釋放出的超預期鷹派信號，也引發了金價的劇烈震盪。

嘉盛集團資深分析師Jerry Chen表示，黃金隔夜大跌後，需要留意超賣反彈後延續回落的可能，短期內想要扭轉持續數月的空頭走勢的難度加大。

機構觀點方面，基於美伊兩國原本宣布將於本周五正式簽署諒解備忘錄，巴克萊喊出「是時候增加黃金」，而花旗則將3個月金價目標價從4000美元/盎司上調至4500美元/盎司。兩家機構的共同觀點是，此輪調整更像是一次價格重置，而非牛市終結。

花旗認為，地緣政治緊張緩解後，通膨壓力將趨於減輕，此前拖累金價的關鍵宏觀逆風或將逐步消退。花旗同時維持6至12個月5000美元/盎司的看漲預測，但提示金價仍面臨較大波動風險。

巴克萊指出，黃金的多重長期利多仍存在。一是去美元化趨勢持續演進，逐步侵蝕美元儲備需求。二是發達市場央行長期傾向於容忍略高於目標的通膨水平，將持續侵蝕法幣購買力。三是財政赤字擴張與關稅政策帶來的貨幣貶值預期，賦予黃金超越歷史相關性的額外溢價支撐。