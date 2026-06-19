不怕Fed放鷹 台股50K拚超前達陣

台股加權指數18日開高走高，盤中46565點與收盤46465點雙雙改寫歷史新高點。 （本報系資料照）

台股 無懼聯準會（Fed）新任主席華許 首次主持利率決策會議「放鷹」，在美伊順利簽署和平協議、荷莫茲海峽重新開放，與外資回頭買超下，加權指數18日開高走高，盤中46565點與收盤46465點雙雙改寫歷史新高點。

在美股 18日早盤全面翻揚下，台指期18日夜盤跟著強漲逾300點，領先現貨看見「47K」。

法人指出，從端午連假過後的近十年歷史統計來看，6、7月上漲機率高，隨著台積電順利填息、6月營收可期、7月中旬法說會可望釋出強勁獲利等利多帶動下，台股行情偏多，7月中前短期高點直指48500至49000點；在樂觀情境下，更不排除年底目標價「5萬大關」提前達標。

美國聯準會FOMC會議維持利率不變，符合市場預期，雖然華許偏鷹態度降低市場降息預期，但市場轉向關注中東緊張局勢降溫，油價大幅回落，激勵多頭買盤重新進場。

加權指數昨日盤中一度大漲688點觸及46565點，終場大漲587點收46465點，尾盤更受富時指數季度調整生效，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）等換倉，爆出2884億元巨量，成交量擴增至1.6兆元；周線翻紅上漲2296點，為歷史第四大單周漲點。

富邦投顧董事長陳奕光、萬寶投顧董事長朱成志、兆豐投顧副總經理黃國偉等表示，台股本次快速拉回月線測底打出雙腳後，再度火速攻克歷史高點，技術面呈現強勢多頭突破格局。雖然市場預期美國聯準會從原本的降息2碼轉為升息1碼，來回相差3碼之多，但台股投資人選擇回歸基本面檢視，而目前基本面「毫無利空」。

底氣來自上市櫃公司5月營收淡季不淡，搭配4、5月外銷訂單表現亮眼，法人預期第2季上市櫃獲利年增率上看90％，單季獲利可望衝上1.7兆至1.8兆元以上歷史新高。

在基本面撐腰下，外資昨日轉為買超211.3億元，自營商反手轉買超154.8億元，投信則賣超53.5億元、連二賣，三大法人合計買超312.7億元；八大公股行股也逢高調節263.2億元，預留下一波銀彈。

法人提醒，隨著指數步入天量天價，短線須密切觀察多頭防守，以昨日低點45972點及5日線為支撐，在未跌破前維持作多策略，但須避免盲目追價，小心預期過於樂觀導致的利多出盡反轉風險。