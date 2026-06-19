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台連鎖餐飲品牌新一代老闆 在上海重塑台灣精神

記者黃雅慧／綜合報導
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「撿角」台灣食堂憑藉獨特的裝修風格和產品吸引大量顧客。圖為撿角在九亭新門店開業前...
「撿角」台灣食堂憑藉獨特的裝修風格和產品吸引大量顧客。圖為撿角在九亭新門店開業前最後準備畫面。（記者黃雅慧／攝影）

老一代的台灣連鎖品牌名聲已不如以往響亮，在沉浸於時代眼淚傷感之外，上海有些台灣年輕老闆正打造新一代品牌。面對更加競爭、快速變化的中國市場，他們正以新眼光、熱情服務來傳遞另一種台灣味，展現另一種台灣價值。

今年以來，標榜台灣菜、滷肉飯的連鎖店如雨後春筍般生長。整體上，在上海地區有五大品牌較引人注目：「阿元來了」、鬥牛士旗下的「昭喀」、「撿角食堂」、「家裡沒煮」與「阿不就台灣食堂」。其中，「阿元來了」以驚人速度，鋪天蓋地占據中國地區商場，目前已展店百餘家。

在上海工作、生活數十年的「家裡沒煮」品牌創始人李兆龍說，近年中國餐飲市場有很多成都、重慶、燒烤店等地方特色菜在中國全國各地興起，因此他創立「家裡沒煮」時，初始想法就是要做台灣版「沙縣小吃」（價格較親民的小館，主要提供快餐）。

號稱帶動上海滷肉飯店風潮的「撿角」台灣食堂品牌創始人張承鈞表示，「我們會是人家不知道要吃什麼時的選擇」，單純吃飽一餐也可以，但顧客來店裡吃一餐，需要其他的情緒價值、附加價值，還是會選擇「撿角」。他說，他的店核心特色就是服務，在每家店都能加到老闆本人微信，而且他都會即時回覆消費者反映的食物、空調等細節問題。

一段時間以來，台灣滷肉飯在中國走紅，卻被輿論視為消費降級的現象之一，不過兩位滷肉飯店老闆現在都不這樣認為，李兆龍說，用消費降級描述不準確，現在中國消費者會計算性價比，有點像台灣的「小資經濟」，他們不光為了吃一餐，可能還需要「服務場景」，比如要能提供漂亮的食物擺盤讓顧客能拍出美照。

張承鈞也說，現在市場跟消費降級沒有太大關係。滷肉飯生意可以好起來，除了服務、場景外，台灣議題浮上檯面也給了一些幫助，兩岸問題被討論，也讓台灣關注度變高，客人愈來愈多。他在品牌跟店面裝潢上花很多心思，包括店名都有濃厚閩南語風格，還把店面裝潢有台灣廟宇感覺，在萬華成長的他，希望把台灣廟口文化透過「撿角食堂」傳遞給食客。

與客人相熟是台灣老闆的獨特魅力。中國消費市場在變化，新一代台灣老闆以自身視角觀察消費者喜好，創造新品牌，展現台灣特有精神。舌尖上傳遞的友誼和溫暖，成為當前台海緊繃下的一股暖流。

精華 FAQ

  • 文章指出，上海台灣年輕老闆看準中國餐飲市場快速變化，改以新眼光經營台味品牌，從滷肉飯到台式食堂都積極展店，形成一波新風潮。

  • 他們不只賣餐點，還強調服務、情緒價值與拍照場景，像是老闆即時回覆微信、重視擺盤與裝潢，讓顧客覺得不只是吃飽而已。

  • 文章認為，這些老闆以熟悉在地文化與貼近顧客的方式經營，讓台灣味不只是一種料理，也成為傳遞友誼、溫暖與台灣精神的新載體。

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