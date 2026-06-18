AI版支付寶亮相 說句話完成結帳

AI版支付寶16日正式推出，命名「阿寶」。支付寶成為全球首個完成全端AI化的超級應用。（圖：取自硬AI）

AI版支付寶 16日正式推出，命名「阿寶」。支付寶成為全球首個完成全端AI化的超級應用。此外，MiniMax最新大模型M3，全面接入支付寶TokenPay，用戶通過支付寶AI付，將在MiniMax Agent提供的Mix Claw服務中說句話即可完成應用內結帳。

據悉，用戶在支付寶APP上「往右一滑」即可體驗：上萬種服務，都能在一個更清爽的對話框一句話辦完。目前，新版本已啓動邀請測試，後續將逐步向全量用戶開放。

科創板日報報導，MiniMax是全球首批將Token Pay支付能力融入核心訂閱體系的大模型廠商，這也意味，由支付寶發布的中國國內首個面向MaaS（模型即服務）支付解決方案投入規模化應用。據悉，MiniMax還將於近日全線接入支付寶全棧AI支付產品。

據解放日報先前實際體驗內測報導，可通過「阿寶」實現資產配置建議、生活服務等功能，但無法辦理自主交易、理財等金融業務。雖然效果並不算驚艷，但不難看出，在授權可控範圍內，AI成為交易主體將很快成為現實。

報導指出，阿寶理財權限相當有限，無法直接進行轉帳、投資等帳戶操作，只能完成基礎的查詢和管理設置。如果嘗試讓它每月定投人民幣500元，阿寶僅推送了定投入口，實際步驟仍需本人完成。目前更像一個虛擬理財經理。且各項服務的集成程度參差不齊。打車和寄快遞可以通過阿寶調用API（第三方接口）在對話框內直接完成，但點外賣、買票等功能仍需跳轉到支付寶小程序操作，AI體驗大打折扣。

財經報導，螞蟻集團數字支付事業群聯席總裁李佳佳5月底在支付寶AI支付生態大會上表示，當前支付寶在AI支付業務上不考慮商業、不考慮收入、也不考慮競爭，只想扮演好AI支付基礎設施的角色，先做大生態。「生態做大的時候，自然而然會有商業收入。」

事實上，騰訊也正在布局AI支付，財經引述騰訊內部人士說法稱，微信支付正在WorkBuddy和QClaw產品小範圍測試AI支付能力，未來計畫面向更多智能體平台開放。