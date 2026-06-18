我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

台積與美國封測廠艾克爾結盟 簽下10年長約

編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台積電與美國最大、全球第二大半導體封測廠艾克爾（Amkor）17日宣布，雙方簽署十年期合作協議。這是台積電破天荒對外公布與合作夥伴簽下十年長約，引發關注，一般預料，兩強將攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

艾克爾表示，台積電將向其採購封裝和測試服務。業界指出，台積電供應鏈眾多，但向來很低調，「從沒聽過台積電主動揭露與合作夥伴長達十年的合約。」

業界研判，此次台積電與艾克爾大動作宣布雙方十年合作案，透露台積電擴大延伸「美國製造」量能的企圖心。未來，艾克爾成為台積電美國先進封裝釋單對象，台積電也將打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

台積電指出，與艾克爾一直長期保持密切合作，雙方將齊力決定合作的封裝技術，例如台積電的整合型扇出（InFO）及CoWoS，以滿足共同客戶的產能需求。

台積電規畫，將採用艾克爾計畫在亞利桑那州皮奧里亞市興建的新廠提供的一站式先進封裝與測試服務支援其客戶，特別是透過台積電在鳳凰城先進晶圓製造廠生產晶片的客戶。

台積電指出，旗下位於亞利桑那州的前段晶圓製造廠與艾克爾近在咫尺的後段封測廠之間的緊密合作，將縮短整體產品的生產周期。

台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，台積電在全球與艾克爾先進封裝合作悠久，相信隨著我們希望提高共同為客戶提供服務的能力，我們在美國的合作將取得成功。

艾克爾執行長恩格爾（Kevin Engel）表示，和台積電合作後，客戶可在亞利桑那州取得完整的美國本土供應鏈服務，從先進矽晶圓製造、一路到完成測試和封裝的零組件。雙方期許在美國共同成功，促進強大的夥伴關係，並將增強亞利桑那州的先進半導體封裝能力，加強和加速對美國半導體供應鏈生態系統的投資，為客戶提供從先進晶圓製造到封裝測試的完整美國供應鏈。

精華 FAQ

  • 這代表台積電罕見對外揭露長期合作關係，也顯示其正加速擴大美國製造與封測布局，藉由固定夥伴強化先進封裝產能與供應鏈整合。

  • 台積電表示，雙方將共同決定合作的封裝技術，包含整合型扇出InFO與CoWoS，並搭配測試服務，以滿足共同客戶對產能與交期的需求。

  • 因為台積電在亞利桑那的晶圓廠，將與艾克爾鄰近的新封裝測試廠串接，讓客戶可在美國完成從先進晶圓製造到封裝測試的完整流程。

台積電

上一則

華許Fed首秀震撼美國債市 5大訊號看市場如何解讀轉向升息

下一則

電池儲能站營建成本 首低於燃氣電廠

延伸閱讀

Amkor和台積電簽署10年合作協議 將落實晶片完全 Made in USA

Amkor和台積電簽署10年合作協議 將落實晶片完全 Made in USA
台灣沒台積電什麼都不剩？ 韓媒：完整供應鏈形成超強生態系

台灣沒台積電什麼都不剩？ 韓媒：完整供應鏈形成超強生態系
台積電被告侵權 美議員致函「要求嚴格執法」

台積電被告侵權 美議員致函「要求嚴格執法」
台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本 但不會暴漲4、5倍

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本 但不會暴漲4、5倍

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49
SpaceX首次公開募股(IPO)，估計約4400名員工將成為百萬富翁。(路透)

37歲前SpaceX工程師已半退休 算算手上股票估值1350萬元

2026-06-10 20:17

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見