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中國推主動式ETF 年內規模達500億美元 吸引長期資金

特派記者林宸誼／上海17日電
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2026陸家嘴論壇17日開幕，會上發布多項金融政策。（記者林宸誼／攝影）
2026陸家嘴論壇17日開幕，會上發布多項金融政策。（記者林宸誼／攝影）

中國證監會主席吳清17日在上海舉行的陸家嘴論壇上表示，將支持在上海和深圳推出主動管理型ETF。同日，上交所跟深交所發布主動管理ETF業務指引。

這是中國證監會首次明確表態，代表ETF市場將突破以指數追蹤型產品為主的現有格局。目前中國ETF市場規模約6900億美元，而主動型ETF作為全球資產管理行業增長最快的領域之一，迄今尚未在中國市場真正發展起來。

指引落實後，中小規模、主動投研能力弱的基金公司恐無緣發行，但龍頭業者有望獨享賽道，但能補齊中國ETF品類短缺，實現「被動指數ETF與主動選股ETF」雙輪產品體系，吸引長期資金入市。

目前中國股票型ETF僅限於被動追蹤指數產品，與基準指數的偏離幅度被限制在20%以內。主動型ETF推出後，投資者將能夠透過ETF參與主動選股策略，同時保留ETF交易的優勢，包括盤中流動性和即時定價機制。這種「主動管理+ETF交易」的結合，近年來已成為推動全球ETF行業擴張的重要力量。

彭博行業研究分析師在報告中指出，若中國主動型ETF市場，能夠達到與台灣相近的7%市場占有率，規模將在一年內達到500億美元。

論壇中還發布「上海國際金融中心發展離岸金融行動方案」，在上海率先構建與國際金融中心相匹配的離岸金融體系，穩步試點自貿離岸債、離岸再保險、人民幣離岸交易等業務，逐步豐富離岸金融產品和服務，建立並不斷完善離岸金融制度體系。

中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝，則在論壇中宣布六大利多，分別是完善短端利率調控機制、創設境外央行回購工具、上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點、研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具、會同上海市政府和有關部門公布「上海國際金融中心發展離岸金融行動方案」、銀行間市場數據庫掛牌。

去年宣布設立的上海數位人民幣國際運營中心已全面投入營運，數位人民幣跨境結算綜合服務平台（數幣達 CBETS）也已上線。

精華 FAQ

  • 核心訊號是證監會首次明確支持在上海與深圳推出主動管理型ETF，並由上交所、深交所同步發布業務指引，顯示市場制度已開始落地。

  • 主動型ETF可讓投資者透過ETF參與主動選股策略，同時保留盤中交易、即時定價與流動性等優勢，兼具主動管理與ETF效率。

  • 彭博行研指出，若中國主動型ETF市占率能達台灣約7%的水準，相關市場規模可能在一年內擴大至500億美元，顯示成長潛力可觀。

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