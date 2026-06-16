DeepSeek完成首輪融資 估值在中國AI新創企業中最高

DeepSeek。(路透)

據美國華爾街日報報導，中國的DeepSeek 在首輪融資中籌集逾67億美元（約合新台幣2336億元），用於支持其耗資巨大的人工智慧 （AI）開發。知情人士透露，投資者對該公司的估值超過500億美元，使其成為中國估值最高的AI新創公司。

知情人士說，創始人梁文鋒在此次融資前持有DeepSeek近90%的股份，他在這波融資中投入了約30億美元，是最大的一筆出資。

一些知情人士表示，梁文鋒透過一項不同尋常的安排保留了對該公司的控制權。外部巨頭雖注入百億資本，卻被強制隔離在有限合夥架構外「有錢無權」，且面臨罕見的5年鎖定期與嚴格的身分審查。

據知情人士透露，除「中國國家人工智能（人工智慧，AI）產業投資基金」外，所有外部投資方的資金均不會直接注入DeepSeek，而是必須投向由梁文鋒管理的有限合夥企業。在這種特殊架構下，外部投資方雖然享有優先財務資訊知情權及後續融資的優先投資權，但完全不享有DeepSeek的投票權。

同時，這波融資設有限制條款，一是所有投資方股權設有5年鎖定期，在鎖定期內不得轉讓所持股份；二是嚴格核查出資基金背後的有限合夥人真實身分，規避股權流入不明主體手中的風險。

知情人士稱，2025年初成立、屬官方背景的「中國國家人工智能產業投資基金」，直接向DeepSeek投資了約1.5億美元，其他主要投資者包括中國科技公司騰訊和電池製造商寧德時代，前者投資了約15億美元，後者投入了7.4億美元。

一些知情人士表示，中國電商公司京東和遊戲開發商網易也參與了這波投資，此外還有投資機構IDG Capital和總部位於北京的礪思資本（Monolith Management）。

自1年多前憑藉一款功能強大、成本較低的模型在矽谷和華爾街引起轟動以來，DeepSeek這家總部位於杭州的AI實驗室，一直被視為北京在與美國展開的AI競賽中的領先者之一。

目前，中國本土AI新創公司很難指望能與美國許多公司的融資實力相匹敵。即便獲得這筆資金注入，DeepSeek的估值仍僅為OpenAI和Anthropic等美國領先實驗室天價估值的一小部分。