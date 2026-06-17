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DeepSeek完成首輪融資 傳獲超過500億人民幣

記者黃雅慧／綜合報導
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DeepSeek據報已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元，為...
DeepSeek據報已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元，為中國AI行業迄今規模最大的單輪融資。（新華社）

有消息指出，中國AI科技企業深度求索（DeepSeek）已透過特殊交易結構完成首輪融資，金額超過人民幣500億元（約74.3億美元），為中國AI行業迄今規模最大的單輪融資。

本輪融資後，DeepSeek估值突破500億美元。

科技媒體The Information引述知情人士消息報導，DeepSeek創辦人梁文鋒個人投入人民幣200億元（約74.3億美元），是本輪最大的出資方；騰訊出資人民幣100億元（約14.8億美元）；寧德時代出資人民幣50億元（約7.4億美元）；京東、網易、風投機構IDG資本各出資人民幣30億元（約4.43億美元）。

而此輪融資採用了一種不尋常的結構，賦予投資者經濟權益，但沒有投票權。投資者還將面臨五年的鎖定期，並且預計不會獲得董事會席位。

前述知情人士表示，投資方資金須注入由梁文鋒管理的有限合夥企業，而非直接投向DeepSeek主體，以此保障梁文鋒對公司擁有絕對控制權。

同時所有投資方股權設有五年鎖定期，鎖定期內不得轉讓所持股份，且不享有DeepSeek投票權，但可獲取優先財務訊息，並擁有後續潛在融資輪次的優先投資權。這種安排表明，即便外部資本進入DeepSeek，其對公司治理和重大決策的影響仍將受到限制。

相關人士透露，梁文鋒堅定主張人工智能技術開源，讓技術普惠大眾。基於這一理念，他對投資方篩選標準嚴苛，五年股權鎖定期就是為篩選出不追求短期套現的長期資本。行業常規初創企業不會設置此類限制，字節跳動、OpenAI等企業股權均在二級市場流通交易。

值得注意的是，唯一例外是國家人工智能產業投資基金，該基金直接投資DeepSeek，不受五年股權鎖定期約束，並享有投票權，本次出資人民幣10億元（約1.4億美元）。如果消息屬實，DeepSeek的首輪融資將帶有明顯的戰略產業色彩。

精華 FAQ

  • 消息稱，DeepSeek首輪融資金額超過人民幣500億元，為中國AI行業迄今最大單輪融資；完成後公司估值也已突破500億美元，市場關注度極高。

  • 報導指梁文鋒個人投入人民幣200億元，為最大出資方；騰訊出資100億元，寧德時代50億元，京東、網易及IDG資本各出資30億元，另有國家基金參與。

  • 此輪融資要求資金注入梁文鋒管理的有限合夥企業，投資者僅享經濟權益、沒有投票權，且需面對五年鎖定期，預計也不會取得董事會席位。

DeepSeek

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