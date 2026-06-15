字節跳動傳洽購中企天數智芯AI晶片 並考慮採用百度崑崙芯

中國科技巨頭字節跳動據傳正與上海人工智慧（AI）晶片業者天數智芯洽談採購晶片，主要用於AI推理任務，並考慮向百度採購旗下崑崙芯產品。（路透）

中國科技巨頭字節跳動據傳正與上海人工智慧（AI）晶片業者天數智芯洽談採購晶片，主要用於AI推理任務，並考慮向百度 採購旗下崑崙芯產品。若交易成行，天數智芯將成為繼華為、寒武紀之後，字節跳動第三家主要中國國產圖形處理器（GPU）供應商。

路透引述兩名知情人士報導，字節跳動正與總部位於上海的天數智芯洽談採購AI晶片，主要用於推理任務；字節跳動同時也在考慮與百度達成類似交易，採用旗下崑崙芯晶片。由於相關談判尚未公開，知情人士要求匿名。

其中一名知情人士透露，騰訊目前已是崑崙芯的客戶。字節跳動、天數智芯、百度及騰訊均未回應路透置評請求。

報導指出，這些潛在交易顯示，在美國限制先進晶片出口、中國官方推動採用國產晶片以提升自主能力的背景下，中國晶片業者推動國產替代的努力，正逐漸取得進展。

路透今年4月曾報導，中國GPU及AI晶片業者去年已取得中國AI加速伺服器市場近41%的市占率，削弱Nvidia （輝達 ，又名英偉達）過去在這個重要海外市場的主導地位。

輝達執行長黃仁勳表示，輝達在中國的市占率實際上已降至零。騰訊首席戰略長米歇爾（James Mitchell）5月則指，中國國產AI晶片預計今年下半年將實現大規模供應。

知情人士表示，作為中國主要GPU新創企業之一，天數智芯預計今年至少向字節跳動交付5萬顆晶片，其中大部分將用於推理任務。與此同時，字節跳動正持續擴大旗下旗艦AI聊天機器人「豆包」的用戶規模。

AI推理任務主要是讓模型回應使用者提問，與AI模型訓練不同。AI模型訓練通常需要使用運算能力更強的高階晶片，AI推理任務則著重模型實際上線後的運算效率與成本。

不過，知情人士強調，目前交易的具體細節尚未定案，後續仍可能有所調整。

若成功拿下字節跳動訂單，對天數智芯而言將是重要的商業突破。字節跳動是中國規模最大的科技公司之一，也是AI基礎建設的重要投資者。知情人士稱，天數智芯過去主要供應政府採購項目。

天數智芯今年1月在香港上市，2025年營收達人民幣10億元（約新台幣46.5億元），其中約9成來自GPU銷售，受惠於中國市場對國產AI硬體需求持續增加。

根據天數智芯官網，旗下「天垓」系列晶片主要用於AI模型訓練，「智鎧」系列則以推理任務為主。

華泰證券研究報告預估，天數智芯今年營收可望達人民幣30.4億元（約1.5億美元），晶片總出貨量預計增加139%，突破10萬顆。該機構估算，「智鎧」推理晶片平均售價約為每顆人民幣1.2萬元（約1785.2美元）。

路透報導發布後，天數智芯香港股價上漲12%。