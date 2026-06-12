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能源巨頭戰略延伸？寧德時代首次投資核融合企業

記者林宸誼／綜合報導
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全球最大的動力電池製造商寧德時代，領投了貝塔聚變（Beta Fusion）人民幣...
全球最大的動力電池製造商寧德時代，領投了貝塔聚變（Beta Fusion）人民幣數億元種子輪融資，這也是寧德時代首次投資入局核融合領域。(路透)

動力電池龍頭寧德時代領投貝塔聚變（Beta Fusion）人民幣數億元種子輪融資，這是寧德時代首次投資核融合領域。

科創板日報報導，貝塔聚變成立於2025年，註冊資本為人民幣100萬，法定代表人為曹志平，是一家專注可控核融合商業化的前沿科技企業，聚焦脈衝型場反位形（FRC）磁慣性約束路線，核心團隊源自境內頂尖融合科研院所，團隊核心成員均在融合研究和裝置建設領域深耕多年。

曹志平是境內脈衝型場反位形融合技術路線青年科學家，也是境內最早系統研究並推動該路線商業化的核心人物。參與籌備和組建中國首家先進融合能磁壓縮核融合裝置的商業化企業，參與論證技術路線及早期裝置的設計，物理理論、AI賦能等離子體控制及後期實驗運行。

另據貝塔聚變官方微信公眾號信息顯示，該公司核心團隊源自境內頂尖聚變科研院所，曾深度參與國家大科學裝置的總體設計與工程實現，是境內少數同時具備物理理論、工程總成、高壓脈衝電源、實驗診斷全鏈條能力的FRC融合團隊。計畫6到8年內實現50到100兆瓦併網發電。

早在2024年，寧德時代董事長曾毓群曾表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，並大幅削減開發電動汽車的成本，從而顛覆推動其增長的汽車行業經濟模式。

曾毓群預計開發和管理「零碳」電網的業務可能比供應電動汽車電池大「十倍」。彼時，曾毓群其表示，寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統，足夠為一個大型資料中心甚至一座城市供電。

伴隨AI算力用電量增長，資料中心對百兆瓦級清潔電力的需求愈發迫切，市場亟需更多元的能源解決方案。

而核融合因具備零污染、原料供應近乎無限等優勢，亦被業內稱為「六邊形能源」，是下一代清潔能源的重要方向，更是關乎國家能源安全的戰略高地。

如今，核融合已被納入「十五五」規畫，成為未來六大支柱產業的重要組成部分。

從資本布局來看，谷歌、輝達、比爾蓋茨旗下資本等主流科技力量，已紛紛布局核融合領域。中國方面，其中「阿里系」在核聚變領域持續落子，阿里巴巴投資諾瓦聚變、螞蟻集團領投星能玄光，這兩家被投企業均聚焦FRC場反位形技術路線。

精華 FAQ

  • 寧德時代領投貝塔聚變人民幣數億元種子輪融資，這也是其首次進入核融合投資領域，顯示其正把能源版圖從電池延伸到下一代清潔電力。

  • 貝塔聚變聚焦脈衝型場反位形FRC磁慣性約束路線，核心團隊具物理、工程與實驗能力，並計畫在六到八年內實現50到100兆瓦併網發電。

  • 在AI算力帶動資料中心用電成長下，市場急需百兆瓦級清潔電力；核融合兼具零污染與燃料近乎無限優勢，又被納入十五五規畫，因而成為資本追逐焦點。

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