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跌多漲少 中國股民憂「世界盃魔咒」

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今年世界盃，是否上深演A股「世界杯魔咒」受關注。示意圖。（路透）
今年世界盃，是否上深演A股「世界杯魔咒」受關注。示意圖。（路透）

隨著2026年美加墨世界盃臨近，A股市場上流傳多年的「世界盃魔咒」再度被熱議。每當世界盃開賽，股市就會下跌？以上證指數為觀測指標，梳理歷屆數據發現世界盃期間市場確實呈現跌多漲少的現象。但逐一復盤可以發現，每一輪指數漲跌背後，都有市場內外的核心因素，世界盃不是行情走向的決定因素。

羊城派報導，回顧1994年美國世界盃到2022年卡達世界盃的近八屆賽事，上證指數在比賽期間共有五次下跌、三次上漲，下跌概率約為62.5%。其中，下跌幅度最大的是1994年美國世界盃，其間上證指數大跌超18%。然而，也有三屆世界盃期間，A股整體上揚。2002年韓日世界盃期間，上證指數大漲13.73%；2006年德國世界盃期間，漲幅也達到8.72%。

面對「漲少跌多」的統計數據，浙商證券研報分析，所謂A股的世界盃效應本質是統計巧合與情緒擾動的疊加，並非市場漲跌的決定性因素。

報導指出，歷史數據顯示賽事期間指數雖跌多漲少，但這主要源於6-7月業績真空期、年中流動性趨緊的日曆效應，以及投資者注意力與資金分流帶來的交投清淡。

「日曆效應」顯示，即使在沒有世界盃的年份，上證指數在6月也是全年表現相對較差的月份，平均跌幅達2.24%。因此就漲跌幅而言，世界盃效應並非絕對。其次，投資者熬夜看球會降低交易意願，短線資金流向體育消費等賽事題材，導致市場交投清淡。

不過，最核心的決定性因素是市場本身。回顧上證指數在近八屆世界盃期間的大漲和大跌，都有清晰的政策或基本面因素。比如，1994年美國世界盃，恰巧碰上多重宏觀利空疊加的大熊市；而2002年韓日世界盃期間，恰逢當年6月24日國有股二級市場停止減持的消息公布，滬深股市大盤觸發6·24行情。

精華 FAQ

  • 因為回顧近八屆世界盃，上證指數在賽事期間確實多次下跌，統計上呈現跌多漲少，因此市場再度把這種現象稱為世界盃魔咒。不過，報導也強調這不代表必然因果。

  • 從1994年美國世界盃到2022年卡達世界盃，上證指數共五次下跌、三次上漲，下跌概率約62.5%。其中1994年跌幅超過18%，但2002年與2006年也曾分別上漲13.73%與8.72%。

  • 報導指出，世界盃本身不是行情決定因素，漲跌主要取決於宏觀政策、基本面與市場環境。賽事期間的弱勢，多半來自六月日曆效應、流動性趨緊，以及投資者注意力分散。

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