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台積電被告侵權 美議員致函「要求嚴格執法」

編譯盧思綸／即時報導
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台積電在新竹總部大樓外logo。(美聯社)
台積電在新竹總部大樓外logo。(美聯社)

政治新聞網站Axios報導，全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。隨著裁決進入關鍵階段，多名共和黨議員致函ITC，要求執行美國專利權，不要因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。

行政法法官預計6月作出初步裁定，委員會可望在10月作出最終決定。

這起調查源於愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出的申訴。兩家公司指控，台積電以最先進製程生產的晶片侵犯其專利，相關製程也是AI加速器晶片的關鍵技術。其中，Marlin Semiconductor持有的專利於2021年自台灣晶片製造商、也是台積電競爭對手的聯電取得。

根據Axios取得的信件，蒙大拿州眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy），以及堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）和俄亥俄州參議員莫雷諾（Bernie Moreno）於5月22日致函ITC主席卡佩爾（Amy Karpel），主張應阻止被認定侵犯美國專利的外國製晶片進口，並強調具有戰略重要性的企業不應因此獲得特殊待遇。

台積電則表示，公司在所有營運國家均遵守法律。

Axios指出，申訴書雖點名蘋果、博通等多家公司，但焦點仍是台積電。作為全球最大晶片代工廠，台積電也是美國先進晶片的主要供應來源。

在共和黨議員表態前，亞利桑那州民主黨參議員加勒戈（Ruben Gallego）、凱利（Mark Kelly）及眾議員史丹頓（Greg Stanton）也曾向ITC示警，認為任何影響台積電的措施，都可能衝擊美國半導體生產、AI發展、國防系統及亞利桑那州經濟。

一方認為，若發布排除令，恐危及美國正積極確保的晶片供應；另一方則主張，不應因企業的重要性而放寬法律標準，否則將削弱美國企業的競爭力。

Axios指出，這場爭論正逐漸演變成一項測試：隨著美國愈來愈依賴台積電供應先進晶片，華府是否會因此改變處理涉及台積電爭議案件的方式。

根據台積電申報資料，公司已承諾在亞利桑那州投資約1650億美元，成為美國半導體戰略核心之一。去年約75%營收來自北美市場，在AI熱潮與晶片供應緊張帶動下，台積電股價今年以來已上漲96%。

精華 FAQ

  • 本案由美國國際貿易委員會ITC審理，行政法法官預計6月先作初步裁定，委員會則可能在10月做出最終決定，最嚴重結果是禁止相關晶片進口美國。

  • 蒙大拿州眾議員辛克、參議員希伊，以及堪薩斯州參議員馬歇爾和俄亥俄州參議員莫雷諾，於5月22日致函ITC主席，要求不要因台積電重要性而放鬆標準。

  • 因台積電是美國先進晶片主要來源，又承諾在亞利桑那投資大量資金，若遭排除令，可能衝擊AI、國防與供應鏈；因此此案成為美方是否特殊對待的測試。

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