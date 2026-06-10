高油價衝擊…中國5月乘用車銷量 前十全是新能源車

中國汽車媒體「懂車帝」日前發布5月乘用車零售銷量排行榜顯示，排名前十的車型全部為新能源車，沒有燃油車。(中新社資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國5月乘用車零售前十名全由新能源車包辦。

中國5月乘用車零售前十名全由新能源車包辦。 重點二： 高油價推升用車成本，燃油車銷量明顯萎縮。

高油價推升用車成本，燃油車銷量明顯萎縮。 重點三：新能源零售滲透率達62.9%，創下歷史新高。

中國汽車媒體「懂車帝」日前發布5月乘用車零售銷量排行榜顯示，排名前十的車型全部為新能源車。意味在高油價 影響下，燃油車在5月徹底退出乘用車零售銷量前十的舞台。

根據懂車帝發布的5月銷量排行榜：排名第一的是微型電動車 星願，月銷38751輛；特斯拉Model Y以28911輛位居第二；小米 SU7、零跑A10、理想i6分列第三至第五位。前十榜單中，純電、增程、插混各占一席之地，燃油車已不見身影。

如果將時間往前推，4月前十榜單中還有吉利繽越這款燃油車；3月則有5款燃油車入圍；今年1月為7款。換言之，才僅半年時間，燃油車從占據大半江山到徹底歸零。

第一財經報導，中國乘聯會秘書長崔東樹指出，5月車市「燃油冷、新能源熱」成最大焦點，中國新能源零售滲透率突破60%，達62.9%（歷史新高），電動化替代速度超預期。

而燃油車銷量下滑其實也拖累中國車市，崔東樹表示，中國車市下滑的核心誘因是燃油車在高油價衝擊下的銷量大幅萎縮，5月燃油車份額37.1%，但年增減量占乘用車總減量的82%，拖累大盤走勢。

他進一步指，地緣局勢推動國際油價高位運行，中國燃油車用車成本持續攀升，既直接壓制燃油車購車意願，也加重居民支出壓力，進一步削弱整體購車消費力，是制約車市年增大幅增長的核心因素。

中國乘聯會8日公布最新數據，5月中國乘用車市場零售151.0萬輛，年減22.1%，月增9.2%；今年以來累計零售709.9萬輛，年降19.5%。今年5月，燃油車零售年降39%，其中自主下降39%，主流合資下降41%，豪華下降31%，均受到高油價劇烈衝擊。