高油價衝擊…中國5月乘用車銷量 前十全是新能源車
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中國汽車媒體「懂車帝」日前發布5月乘用車零售銷量排行榜顯示，排名前十的車型全部為新能源車。意味在高油價影響下，燃油車在5月徹底退出乘用車零售銷量前十的舞台。
根據懂車帝發布的5月銷量排行榜：排名第一的是微型電動車星願，月銷38751輛；特斯拉Model Y以28911輛位居第二；小米SU7、零跑A10、理想i6分列第三至第五位。前十榜單中，純電、增程、插混各占一席之地，燃油車已不見身影。
如果將時間往前推，4月前十榜單中還有吉利繽越這款燃油車；3月則有5款燃油車入圍；今年1月為7款。換言之，才僅半年時間，燃油車從占據大半江山到徹底歸零。
第一財經報導，中國乘聯會秘書長崔東樹指出，5月車市「燃油冷、新能源熱」成最大焦點，中國新能源零售滲透率突破60%，達62.9%（歷史新高），電動化替代速度超預期。
而燃油車銷量下滑其實也拖累中國車市，崔東樹表示，中國車市下滑的核心誘因是燃油車在高油價衝擊下的銷量大幅萎縮，5月燃油車份額37.1%，但年增減量占乘用車總減量的82%，拖累大盤走勢。
他進一步指，地緣局勢推動國際油價高位運行，中國燃油車用車成本持續攀升，既直接壓制燃油車購車意願，也加重居民支出壓力，進一步削弱整體購車消費力，是制約車市年增大幅增長的核心因素。
中國乘聯會8日公布最新數據，5月中國乘用車市場零售151.0萬輛，年減22.1%，月增9.2%；今年以來累計零售709.9萬輛，年降19.5%。今年5月，燃油車零售年降39%，其中自主下降39%，主流合資下降41%，豪華下降31%，均受到高油價劇烈衝擊。
懂車帝公布的5月榜單顯示，前十名車型全部都是新能源車，燃油車首次徹底退出零售前十。這反映高油價與電動化趨勢正加速改變市場結構。 榜首是微型電動車星願，月銷38751輛，特斯拉Model Y排第二，小米SU7、零跑A10與理想i6分列其後。前十名涵蓋純電、增程與插混車型。 崔東樹指出，高油價讓燃油車用車成本持續上升，壓制購車意願並增加居民支出壓力，導致燃油車銷量大跌，5月年減39%，成為拖累整體車市的主因。
精華 FAQ
懂車帝公布的5月榜單顯示，前十名車型全部都是新能源車，燃油車首次徹底退出零售前十。這反映高油價與電動化趨勢正加速改變市場結構。
榜首是微型電動車星願，月銷38751輛，特斯拉Model Y排第二，小米SU7、零跑A10與理想i6分列其後。前十名涵蓋純電、增程與插混車型。
崔東樹指出，高油價讓燃油車用車成本持續上升，壓制購車意願並增加居民支出壓力，導致燃油車銷量大跌，5月年減39%，成為拖累整體車市的主因。
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