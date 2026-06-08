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李在明：地緣風險無法解釋台股飆漲

編譯盧思綸、記者藍鈞達／即時報導
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李在明表示，韓股過去低迷的主因並非地緣政治，而是市場長期存在的不正常現象，包括股...
李在明表示，韓股過去低迷的主因並非地緣政治，而是市場長期存在的不正常現象，包括股價操縱、企業治理問題及投資人信心不足等。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李在明以台股飆漲為例，質疑地緣風險無法單獨解釋韓股低估。
  • 重點二：台股上漲主因在AI產業基本面強勁，獲利能見度與訂單支撐明顯。
  • 重點三：專家認為地緣風險仍在，只是短期被AI題材與市場信心蓋過。

南韓總統李在明昨舉行就職周年記者會，談到南韓股市在8000點上下波動時，以台灣股市為例，主張韓股過去未獲市場合理評價，不能單純歸咎地緣政治風險。台灣學者指出，台股這波上漲主要來自AI產業基本面支撐，所以地緣風險影響較小，然而並不代表不存在，地緣政治風險只是暫時被基本面蓋過。

李在明談到韓股在8000點上下波動時說，「很多人把原因歸咎於地緣政治不穩、戰爭風險，或外交、軍事與安全層面的不確定性。但要是真的這樣，就無法解釋台灣的情況」。

李在明指出，「從軍事與安全角度來看，朝鮮半島不是比台灣更不穩定嗎？當然前提是我們不要一直去招惹北韓」。

受惠於AI熱潮，台、韓股市今年以來漲勢驚人，截至昨天為止，台股漲幅50.2%，南韓股市漲幅更高達73.6%，在全球主要股市名列前茅。而台、韓股市市值也因此水漲船高，台股市值今年以來一路超車英國、法國、加拿大股市，成為全球第五大股市，南韓則排名第六。

李在明表示，韓股過去低迷的主因並非地緣政治，而是市場長期存在的不正常現象，包括股價操縱、企業治理問題及投資人信心不足等；若能持續推動市場正常化，即使不計入半導體產業榮景，韓股仍有進一步上漲空間。

對於李在明的說法，政大金融系教授殷乃平表示，台灣是全球AI關鍵製造基地，相關供應鏈廠商訂單能見度已看到兩年後，因此即使全球股市修正，台灣受到的衝擊相對較小。市場人士也說，相較於過去常提到的地緣政治風險，目前因為市場更重視AI訂單與獲利能見度，短線上地緣政治對股市評價的壓抑效果相對下降。

殷乃平分析，美國近年推動台積電與部分半導體供應鏈赴美投資後，美方對台海衝突可能造成晶片供應中斷的憂慮有所降低；加上「川習會」後，台灣社會也感受到兩岸氣氛似有和緩跡象，使民眾對短期衝突的憂慮下降，這些因素都讓地緣政治對台股的壓力暫時淡化。

不過，市場人士強調，地緣風險仍然存在，尤其台灣仍處於美中角力與兩岸關係的核心位置，未來兩岸互動仍受執政團隊政策立場、國際局勢及區域安全變化影響，是否會出現新的變數，仍須持續觀察。

市場人士也說，李在明以台灣為例，凸顯股市評價不能只用地緣政治單一因素解釋。台股這波行情之所以能抵抗部分外部不確定性，關鍵仍在AI產業鏈實際受惠、企業獲利能見度提高。不過，地緣政治風險只是暫時被基本面蓋過，並未真正退場。

精華 FAQ

  • 他認為若地緣政治真是股市低估主因，就難以解釋台股今年仍大幅上漲；因此韓股疲弱不應只歸咎安全風險，還有市場結構與投資信心等因素。

  • 內文指出，台股漲勢主要來自AI產業基本面強勁，相關供應鏈訂單能見度高、企業獲利前景明確，因此即使外部環境波動，市場評價仍獲支撐。

  • 專家認為風險並未消失，只是目前被AI熱潮、晶片供應鏈優勢與短期兩岸氣氛和緩所掩蓋；若外部局勢轉變，地緣因素仍可能再度影響股市。

李在明 台股 南韓

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