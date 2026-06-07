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打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

編譯／黃淑玲
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台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）
台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣民眾偏好DIY組裝電腦，帶動光華商圈長期熱絡。
  • 重點二：這種消費習慣培養出硬體人才，強化資訊產業鏈。
  • 重點三：PC組裝經驗延伸至AI伺服器製造，成為台灣優勢。

南韓媒體稱讚台灣的自行組裝電腦文化，有助台灣維持良好的硬體製造生態系，為打入全球人工智慧（AI）基礎建設的重要力量。

朝鮮日報記者報導，光華商場二樓的商家店門，客製化電腦報價單貼滿整面牆，上面列出數十種中央處理器（CPU）、顯示卡與主機板的價格，顧客仔細和店員討論，敲定符合自已需求的電腦規格與預算。相同的場景，南韓首爾龍山（Yongsan）電子商場也曾有過。

1990年代至2000年代初期，龍山一直是南韓客製化電腦市場的重心。不過，隨著Danawa等價格比較平台興起，以及網路購物快速普及，實體通路的競爭力迅速下滑。同時，南韓本土的個人電腦（PC）製造商，像是三寶電腦（Sambo Computer）業績不振，再隨著輕便的行動裝置崛起，龍山逐步走向衰退。

然而，台北的光華商圈卻維持著旺盛活力。朝鮮日報認為，光華商圈與台灣本地的製造生態系同步進化。

在光華商圈販售電腦零組件、24歲的林忠德（譯音）說：「台灣人仍然偏好自行挑選零件，按照自己想要的規格組裝電腦。」台灣市場規模雖然不大，但對PC的需求仍高。他表示，想購買高效能電腦系統的人日增，不只用於電玩、也用於AI開發或影音剪輯。

台灣這種偏好DIY組裝電腦的文化，不僅只是一種消費習慣，也轉化為產業競爭優勢。在光華商圈受訪的45歲黃柏偉（譯音）提到，「許多人從小就習慣自己組裝和升級電腦」，「擁有這些經驗的人，往往很自然地進入資訊科技產業，或成為硬體工程師」。

台灣資訊科技產業的實力與進化，反映在台北電腦展，現在已是亞洲最大的資訊科技與電腦運算展覽。台北電腦展1981年創辦，最初以電腦與PC零組件為主，如今已轉型為聚焦AI伺服器、資料中心、液冷散熱與高效能運算（HPC）技術的重要會展。

AI伺服器本質上仍是由CPU、繪圖處理器（GPU）、主機板、電源供應器以及散熱裝置等元件所組成的大型電腦。台灣累積過去在PC組裝的技術能力與供應鏈體系，如今成為AI伺服器製造實力的重要基礎。

精華 FAQ

  • 因為這種文化不只是消費偏好，還讓市場持續需求零組件、維持商圈活力，並培養大量懂硬體的人才，進一步支撐台灣資訊產業與製造能力。

  • 龍山曾是南韓客製化電腦重鎮，後來因價格平台與網購興起而衰退；光華商圈則與台灣本地製造生態一起進化，至今仍保有旺盛交易與人流。

  • AI伺服器本質上仍是由CPU、GPU、主機板、電源與散熱等零件組成的大型電腦，台灣過去累積的組裝技術與供應鏈能力，因此可直接轉用於AI硬體製造。

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