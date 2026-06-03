A股再迎航司IPO 長龍航空擬募資20億

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理，長龍航空此次IPO擬募資人民幣20億元。若成功上市，長龍航空將成為繼2018年3月華夏航空上市後，時隔8年又一家登陸A股的客運航空公司，也將成為大陸第5家民營A股上市航司。（記者林宸誼／攝影）

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。招股說明書（申報稿）顯示，長龍航空此次IPO擬募資不超過人民幣20億元（約2.95億美元），將用於A320系列飛機引進專案、備用發動機購置項目和補充流動資金。

若成功上市，長龍航空將成為繼2018年3月華夏航空上市後，時隔8年又一家登陸A股的客運航空公司，也將成為大陸第5家民營A股上市航司。

股權結構上，截至招股說明書簽署日，長龍集團持有長龍航空40.5%的股份，為公司控股股東；劉啟宏合計控制長龍航空50.1%的股份，為公司實際控制人。

業績方面，2023年至2025年，長龍航空營收分別為人民幣90.1億元、100億元和106.4億元，淨利潤為人民幣1.7億元、6.3億元和6.9億元。

證券日報導，長龍航空是大陸民航局和浙江省政府「局省戰略合作」的成果，是唯一以杭州蕭山國際機場為主基地的客貨綜合公共運輸航空公司，公司主要從事大陸境內、港澳台及國際航空客貨運輸業務，及與航空運輸業務相關的服務。

長龍航空以杭州為主基地，寧波、溫州為副主基地，並輔以嘉興基地支撐，在三個國家中心城市成都、西安、廣州，成立西南、西北、中南三家分公司，構建浙江省內「一主兩翼」、境內「東西南北」、國際「一帶一路」的航線網路，覆蓋大陸境內主要城市及港澳、中亞、日韓、東南亞等國家。截至2025年末，公司共營運客運航線135條。

長龍航空機隊均為空客A320系列飛機。該機型在燃油效率、航線適配性及運營成本控制等方面具有較好綜合優勢，有利於公司靈活調整運力投放並提升航線運行效率。截至2025年末，公司機隊平均機齡為6.41年；截至本招股說明書簽署日，營運機隊規模達77架。