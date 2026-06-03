千問App開放第三方AI代理 肯德基、瑞幸等成首批接入品牌

阿里巴巴旗下「千問App」宣布向第三方AI Agent全面開放，瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城及東方航空等首批企業已展開接入測試，相關應用涵蓋點餐、出行與消費服務場景，推動AI服務從平台內建功能走向開放生態。（路透資料照）

阿里巴巴 旗下AI應用「千問App」宣布向第三方AI代理（AI Agent）與Skill全面開放，允許企業在平台內運營自有品牌AI代理，並將陸續上線。同時，將以對話形式提供服務，目前包括瑞幸咖啡、肯德基 、蜜雪冰城 及東方航空等首批企業已展開測試並陸續接入，相關應用涵蓋點餐、出行與消費服務場景，進一步推動AI服務由平台內建功能走向開放生態。

據港媒信報報導，過去半年，千問App已陸續接入地圖、打車、購物、閃購等數十個阿里生態AI代理，每天服務類對話達上億次，並在需求理解、服務匹配及主動規劃方面累積經驗。截至今年2月，平台已吸引約1.4億用戶體驗AI購物服務。

觀察者網提到，千問原先優勢在於深度接入阿里生態，淘寶、支付寶、飛豬及高德等服務已打通，用戶可透過自然語言完成點餐、購物及訂票等操作。此次向第三方開放AI代理，意味平台從原本的封閉生態轉向更廣泛的企業接入模式。

報導並指出，此次開放並非突發。早在今年3月，市場即有消息指出千問將逐步搭建開放生態，強化「AI辦事」能力，將服務從內部延伸至外部企業。

從首批接入企業來看，瑞幸咖啡與蜜雪冰城等茶飲品牌已率先參與，並在平台內測試AI點單、優惠推薦及復購提醒等功能。肯德基則在既有AI點餐系統基礎上，將品牌AI代理嵌入千問App，用戶可在不跳轉其他應用情況下完成點餐、支付及取餐流程。東方航空的接入則將服務延伸至交通出行場景。用戶可直接透過對話查詢航班資訊、票價比較及完成訂票，並進一步實現行程管理與提醒功能。

根據千問說明，企業可在平台內自定義AI代理t的人設與服務邊界，並以對話形式提供服務。不同品牌可依據調性設定對話風格，例如餐飲品牌偏向生活化互動，航空服務則偏向專業資訊提供。

同時，AI代理具備記憶與主動規劃能力，可在特定情境下主動提供服務，包括行程提醒、權益到期提示及復購推薦等。例如東方航空可在航班起飛前推送登機提醒，餐飲品牌則可依據用戶消費習慣主動推薦餐點。

肯德基方面亦透過與阿里千問大模型合作，進一步強化AI點餐能力，支援門店選擇、套餐推薦及排隊時間提示等功能，提升用戶點餐效率與個人化體驗。

分析指出，此次開放第三方AI代理，代表千問從單一平台服務進一步轉向開放式AI生態，並將AI能力嵌入更多生活與商業場景，涵蓋消費、交通及零售等領域。