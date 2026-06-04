台股目標指數 外資上修：衝5萬1000點

高盛看好AI投資熱潮持續推升企業獲利，上調台股評等至「加碼」，並調高台股加權指數目標價。（歐新社）

台股 不斷創高，激勵外資圈出現一波上修台股目標指數風潮。繼摩根大通（小摩 ）證券後，高盛 證券3日也上調台股評等至「加碼」，更調升目標指數至5萬1000點，一舉衝上內外資最高，暗示還有約10%的上漲空間。

台股今年強勢上漲，大出所有分析師意外，第2季以來，內外資紛紛上調台股目標指數點位，如小摩於5月中，將台股目標指數由4萬3000點調升至4萬7000點，樂觀情境甚至上看5萬點，維持「加碼」評等。

高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝領銜的團隊表示，「我們青睞獲利成長最強勁的北亞」，而且「AI投資將帶動科技硬體維持強勁的獲利成長到2028年之後」。高盛將台股評級由「中立」升到「加碼」，未來12個月的目標指數也升至5萬1000點，比昨日收盤新高點位，高出約10%。

高盛也調升首爾Kospi指數目標，從9000點調高到1萬2000點，預期今年韓股將以320%獲利成長率領先亞洲，其次為台股的48%。

慕天輝領銜的團隊坦承，台韓股市在大漲後，容易遭受「獲利了結」的短線回檔風險，建議以選擇權結構避險，但「我們仍戰略看多這兩個市場」。

短期而言，分析師認為，台股在連四個交易日創新高後，短線多頭格局依然不變，有望進一步走高，挺向4萬7000點。不過，台北國際電腦展明日結束後，大盤預料將稍作休息，呈整理格局。

高盛樂觀看待台股未來多頭走勢之餘，也相當看好台灣的半導體產業，最新出具的「台灣COMPUTEX與企業日」第二日報告中，半導體產業分析師呂昆霖即點名看好AI、先進封裝與測試需求是台灣半導體產業的主要成長動能，對日月光投控、京元電子、鴻勁維持「買進」評等，目標價分別為新台幣620元、435元、1萬2000元。