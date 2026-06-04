我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

台股目標指數 外資上修：衝5萬1000點

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高盛看好AI投資熱潮持續推升企業獲利，上調台股評等至「加碼」，並調高台股加權指數...
高盛看好AI投資熱潮持續推升企業獲利，上調台股評等至「加碼」，並調高台股加權指數目標價。（歐新社）

台股不斷創高，激勵外資圈出現一波上修台股目標指數風潮。繼摩根大通（小摩）證券後，高盛證券3日也上調台股評等至「加碼」，更調升目標指數至5萬1000點，一舉衝上內外資最高，暗示還有約10%的上漲空間。

台股今年強勢上漲，大出所有分析師意外，第2季以來，內外資紛紛上調台股目標指數點位，如小摩於5月中，將台股目標指數由4萬3000點調升至4萬7000點，樂觀情境甚至上看5萬點，維持「加碼」評等。

高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝領銜的團隊表示，「我們青睞獲利成長最強勁的北亞」，而且「AI投資將帶動科技硬體維持強勁的獲利成長到2028年之後」。高盛將台股評級由「中立」升到「加碼」，未來12個月的目標指數也升至5萬1000點，比昨日收盤新高點位，高出約10%。

高盛也調升首爾Kospi指數目標，從9000點調高到1萬2000點，預期今年韓股將以320%獲利成長率領先亞洲，其次為台股的48%。

慕天輝領銜的團隊坦承，台韓股市在大漲後，容易遭受「獲利了結」的短線回檔風險，建議以選擇權結構避險，但「我們仍戰略看多這兩個市場」。

短期而言，分析師認為，台股在連四個交易日創新高後，短線多頭格局依然不變，有望進一步走高，挺向4萬7000點。不過，台北國際電腦展明日結束後，大盤預料將稍作休息，呈整理格局。

高盛樂觀看待台股未來多頭走勢之餘，也相當看好台灣的半導體產業，最新出具的「台灣COMPUTEX與企業日」第二日報告中，半導體產業分析師呂昆霖即點名看好AI、先進封裝與測試需求是台灣半導體產業的主要成長動能，對日月光投控、京元電子、鴻勁維持「買進」評等，目標價分別為新台幣620元、435元、1萬2000元。

台股 高盛 小摩

上一則

整理包／SpaceX IPO上市倒數 10大關鍵一次看懂

下一則

IEA：油庫存減 今夏前降至臨界點 即使戰爭結束也如此

延伸閱讀

高盛喊加碼台股 看好AI紅利延續至2028年後目標51,000點

高盛喊加碼台股 看好AI紅利延續至2028年後目標51,000點
韓股今年來狂飆100% 漲幅輾壓台股 重現網路泡沫盛況

韓股今年來狂飆100% 漲幅輾壓台股 重現網路泡沫盛況
韓股上演「台式牛市」 散戶攜手ETF成撐盤主力

韓股上演「台式牛市」 散戶攜手ETF成撐盤主力
台積帶動 台股市值超越印度「全球第5」

台積帶動 台股市值超越印度「全球第5」

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，投資人尤其應注意近年興起的五大投資主題，並順勢調整策略。（路透）

只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

2026-05-30 07:20
AI熱潮讓人歡喜讓人憂，但總是有實力堅強的競爭者，且這些強者才是讓投資人安心的標的。 (路透)

晶片股泡沫化疑慮...這5檔才是真贏家 美銀首選股也有它

2026-05-31 10:48
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20
AI興起導致一整個世代新創公司受到「非死即傷」的重大衝擊。（路透）

ChatGPT問世…220多家獨角獸新創公司遭AI重創 非死即傷

2026-06-01 12:46
全球油市的關鍵客戶中國減少進口，可能使油價激烈狂飆的最糟情況，得以延後發生。（路透）

油價尚未出現「末日情境」中國一舉動幫全球大忙

2026-06-01 10:06

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量