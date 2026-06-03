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韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業 讚他「半導體業拿破崙」

編譯盧思綸／即時報導
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輝達執行長黃仁勳1日出席台北國際電腦展發表全新RTX Spark晶片。(路透)
輝達執行長黃仁勳1日出席台北國際電腦展發表全新RTX Spark晶片。(路透)

隨著NVIDIA(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳即將訪問南韓，當地媒體也將目光投向全球半導體產業背後的關鍵推手。從輝達執行長黃仁勳到超微執行長蘇姿丰，再到台積電創辦人張忠謀，韓媒盛讚這些與台灣有深厚淵源的「半導體巨人」，不僅主導全球AI競賽，更深刻改變半導體產業發展方向。

南韓首爾經濟（Seoul Economic Daily）2日報導，全球市值最高企業輝達的掌舵者黃仁勳，被業界譽為「半導體產業的拿破崙」。出生於台南的他9歲移民美國，30歲創立輝達，成功抓住GPU與人工智慧浪潮，帶領公司躍升全球科技產業核心。

報導提到，三星集團已故會長李健熙早年曾親自寫信給黃仁勳，希望在高速網路與電玩領域展開合作，雙方往來也為後續合作奠定基礎。

除了黃仁勳，出生於台灣的蘇姿丰同樣是全球晶片產業的重要代表人物。她畢業於麻省理工學院，曾任職德州儀器與IBM，之後接掌當時陷入低潮的AMD，帶領公司重返一線晶片廠之列，成為GPU市場的第二大業者，是輝達的重要競爭對手。加上蘇姿丰與黃仁勳是遠親，兩人也常被台灣網友稱為「台灣之光組合」。

首爾經濟描述，至於被台灣人稱為「護國神山」的台積電，則是全球晶片供應鏈不可或缺的一環。創辦人張忠謀1931年出生於中國浙江，後來赴美求學並曾任職德州儀器。54歲時，他在台灣政府邀請與投資支持下赴台創立台積電，開創晶圓代工商業模式，改寫全球半導體產業分工。黃仁勳過去也曾公開表示，若沒有台積電，就不會有今天的輝達。

報導指出，在AI帶動產業重組之際，半導體供應鏈合作比過去更加重要。

黃仁勳預計4日訪韓，將與三星電子、SK海力士、現代汽車、LG電子及斗山等南韓大型企業高層會面，討論半導體與實體AI合作。外界關注，這場被視為第二次炸雞啤酒聚會的會談，是否能進一步深化台韓科技產業合作。

黃仁勳 超微 輝達

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