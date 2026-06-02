影／黃仁勳為何替台灣夜市打廣告？Nvidia官方一句話藏AI布局玄機

黃仁勳在饒河夜市享受冰品時留下逗趣表情。（取材自IG@nvidia）

輝達 （Nvidia ）主辦的GTC Taipei，是全球AI產業鏈最受矚目的科技盛會之一。從台積電、廣達、緯創等台灣供應鏈龍頭，到三星電子、SK海力士等國際科技大廠，眾多攸關全球AI發展的重要企業齊聚台北，共同勾勒下一階段人工智慧產業藍圖。

不過就在外界聚焦AI晶片、算力競賽與供應鏈布局之際，輝達官方IG卻意外發布一則與科技無關的貼文，主角不是GPU，也不是Vera Rubin架構，而是台灣夜市。

貼文以一句「台北的活力，源自於創新與絕頂美食（Taipei runs on innovation and great food.）」開場，並直言：「如果來參加Computex期間的GTC Taipei，卻沒有去逛夜市，那就真的白來了。」短短兩句話，立刻引發網友熱議。

表面上看來，這只是黃仁勳 延續一貫的美食分享風格，但從品牌經營與企業傳播角度觀察，這其實是一場精心設計的「夜市外交」。

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長期以來，AI、半導體與晶片產業給人的印象總是充滿距離感。對一般大眾而言，Vera Rubin架構、AI算力與先進製程等專業名詞難以產生共鳴。然而，夜市、小吃、熱炒與台灣街頭文化，卻是所有人都能理解的共同語言。

當全球市值最高的AI企業，選擇用夜市取代晶片作為社群主角，形成的巨大反差，自然更容易在社群平台上引發討論與分享。這不僅讓科技產業成功走出專業圈層，也讓原本與AI毫無關聯的民眾，開始關注GTC Taipei與輝達的一舉一動。

更重要的是，這也是一場高明的文化外交。

今年GTC Taipei期間，來自美國、日本、韓國等地的科技企業高層大量湧入台北。對黃仁勳而言，夜市不只是觀光景點，更是展現台灣文化與人情味的重要窗口。

相較於正式會議室裡的簡報與商務談判，夜市裡的烤玉米、蚵仔煎、滷肉飯與刨冰，往往更能快速拉近彼此距離。當國際企業高層共同穿梭在夜市巷弄之間，體驗台灣最真實的生活樣貌，也讓原本冷冰冰的商業合作，多了一層情感連結。

而“Taipei runs on innovation and great food.”這句話，更被外界視為黃仁勳向全球傳遞的重要訊息。與“great food”這個字同等重要的，還有“innovation”。

在AI時代，台灣受到世界關注，固然因為擁有台積電等世界級科技企業，但真正讓這座城市與眾不同的，還包括夜市文化、美食魅力與高度包容的生活氛圍。換句話說，支撐台灣成為全球AI重鎮的，不只是科技硬實力，更有文化軟實力。

從另一個角度來看，這也是黃仁勳個人品牌經營的重要延伸。

近年來，從逛饒河夜市、排隊買豬腳，到路邊大口吃冰棒，黃仁勳早已超越科技企業執行長的角色，成為全球最具親和力的科技領袖之一。這些看似隨性的日常畫面，持續強化其「接地氣」、「有人情味」的形象，也讓輝達這家原本充滿科技感的企業，多了一份溫暖與生活感。

因此，這篇夜市貼文真正推廣的或許不只是台灣美食，而是一種屬於台灣的生活方式。黃仁勳透過夜市，成功把AI、供應鏈、文化與城市魅力串連在一起，向世界展現另一種台灣價值。

白天，台北用AI改變世界；夜晚，則用夜市療癒來自世界各地的科技人。這或許正是黃仁勳眼中，台北最迷人的模樣。