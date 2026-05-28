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波音CEO稱訪中「非常成功」：中200架訂單 僅第一波

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美國飛機製造商波音公司執行長奧特柏格。（路透資料照片）
美國飛機製造商波音公司執行長奧特柏格。（路透資料照片）

美國總統川普訪華期間曾透露中國將採購200架波音客機，因採購數量遠低於此前透露的約500架飛機提案，讓市場投資人失望。不過，波音執行長奧特柏格（Kelly Ortberg）周三的一句話，又帶動了波音股價回揚，其表示，「我非常有信心，只要保持市場開放，這批飛機（200架）只是第一批，後續還會有更多訂單」。外媒引述知情人指出，中國打算有條件購買總數700架波音客機，取決於波音能否履行為中國航空公司現役客機供應關鍵備件義務。

路透報導指出，奧特柏格周三在美國的一場會議上表示，他隨同川普出訪中國的行程「非常成功」，並在美國與中國貿易緊張局勢導致訂單實際凍結近10年後，首次為波音的窄體客機重啟市場。

「這是個良好的開始。我非常有信心，只要保持市場開放，這批飛機只是第一批，後續還會有更多訂單」，他表示。

奧特柏格表示，一旦中國政府承諾採購一批窄體客機，便會將其分配給各家航空公司，隨後波音將與各家航空公司逐一協商，初步承諾將在今年稍晚轉為正式訂單。他並稱自己「從來沒有想過會去中國，然後帶著500架（客機）的訂單回來」。

報導引述知情人士透露，這筆200架噴射客機的訂單是一筆全新交易，不包括先前未公布的訂單，交付時間尚未確定。這些飛機預計會主要分配給中國三大航空公司：中國國際航空公司、中國東方航空公司和中國南方航空公司。由於相關資訊尚未公開，該消息人士要求匿名。

川普在訪中後曾表示，波音的訂單數量可能增至多達750架。報導引述知情人士則指出，中國確實有計畫再購買300到500架的波音客機，總數可能多達700架，但不會一次公布所有訂單，而是可能分階段釋出。這意味著中國這批訂單是有條件的，主要取決於波音能否履行義務，為中國航空公司的現役客機供應關鍵備件。

此前，由於中美兩國貿易戰，中國相關公司航空公司一直難以取得相關零組件。知情人士稱，這是中國進一步採購的關鍵前提條件。

中國商務部上星期證實這筆涉及200架波音飛機的交易，但未說明機型，但強調了美國將為飛機引擎零組件提供供應保證。

路透引述消息人士指，該200架飛機的訂單是一項全新協議，不包括先前未公布的訂單，交付時間尚未確定，這些飛機預計會主要分配給中國三大航空公司：中國國際航空公司、中國東方航空公司和中國南方航空公司。由於相關資訊尚未公開，該消息人士要求匿名。

波音CEO歐特柏格27日表示，川習會期間中國承諾採購的200架飛機訂單，將於今年...
波音CEO歐特柏格27日表示，川習會期間中國承諾採購的200架飛機訂單，將於今年稍後敲定，且這僅是「首批訂單」。圖為波音737MAX和波音777X飛機2023年在巴黎航展表演。（新華社）

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