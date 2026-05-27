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黃仁勳一句話點燃台灣布局：能容納4000人的大樓 就該填滿優秀人才

記者朱子呈／台北即時報導
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）27日晚上和廣達董事長林百里，在台北國賓大...
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）27日晚上和廣達董事長林百里，在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令（左）出面接待。(記者胡經周／攝影)

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳27日再度強化台灣在全球 AI 產業鏈中的關鍵地位。對於輝達台灣新據點 Constellation 可容納 4,000 人，是否代表實際徵才目標，黃仁勳表示，台灣房地產昂貴、台北空間稀缺，「如果我們有一棟可以容納 4,000 人的大樓，那就應該用 4,000 名了不起的人才把它填滿」。

黃仁勳27日在台北出席輝達台灣總部啟動活動時指出，輝達在台灣一年支出已從四、五年前約 100 億至 150 億美元，提升到 1,000 億美元，未來並將邁向每年 1,500 億美元；新台灣總部預計今年動工、2030 年啟用，規劃可容納 4,000 名員工。

除了人才布局，市場也關注台積電先進製程產能吃緊與漲價壓力。面對台積電可能持續調漲價格、輝達是否會承壓，黃仁勳表示，台積電是世界上最好的公司，所做的事情極其困難，值得獲得所創造出的價值與利潤；輝達的任務，則是運用台積電技術，打造客戶願意認可價值的驚人產品。

黃仁勳並強調，台積電可以非常成功，輝達也可以同時成功。這番說法顯示，在 AI 晶片需求強勁、先進製程產能稀缺的情況下，輝達並未將台積電漲價視為單純成本壓力，而是把台積電技術視為支撐輝達產品競爭力的核心基礎。

至於市場關心輝達是否將入股台灣供應鏈，黃仁勳並未否認未來可能性，他表示，台灣有許多公司在各自領域非常優秀，若能持有它們的股權，對輝達而言會是一種榮幸；未來若有機會投資一些公司，輝達會很樂意。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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