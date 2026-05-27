我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐街築居」曼達尼公布住房政策 推地下室合法出租試點

不懼新庇護法 長島納蘇郡長誓與ICE合作 放話霍楚：放馬過來

擠下瑞士 香港躍居全球最大跨境財富管理中心 2030年前料將差距6,000億美元

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
據BCG統計，香港在2025年勝過瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。（路透）
據BCG統計，香港在2025年勝過瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。（路透）

香港以些微差距勝過瑞士，成為全球最大的跨境財富重鎮，反映中國大陸資本流入、以及港股表現回溫的正面效應，且香港至少在2030年前都能維持此優勢。

根據波士頓顧問集團（BCG）的「2026年全球財富報告」，在2025年，香港管理的海外資產躍增10.7%至2.95兆美元，以100億美元的微小差距勝過瑞士的2.94兆美元，是歷來首次奪下「全球最大跨境財富管理中心」的寶座。BCG預估，隨亞洲匯聚財富的速度加快，香港對瑞士的領先差距，在2030年前料將擴大至接近6,000億美元，得益於中國大陸在製造領域的支配地位，以及香港首次公開發行股票（IPO）市場復甦。

全球私人財富規模去年擴大至333兆美元，寫2021年來最快增速，並未受到川普關稅與總體經濟不穩定性影響。香港與新加坡形成日益壯大的生態系，服務亞洲資本；瑞士、美國、英國則是歐洲、中東、與拉丁美洲的資本去處。

BCG執行董事、合夥人、本報告共筆者卡利希說，「我們正見到財富創造、跨境資本流動、及投資生態系，日益朝少數全球重鎮集中」，「香港的崛起，反映出亞洲財富與資本市場的強大拉力」。

所匯集的財富激增，也帶動香港家族辦公室生態系蓬勃發展；單一家族辦公室數量去年底攀升至3,384間，較2023年躍增25%。根據香港政府委託Deloitte進行的調查，每間辦公室管理至少1,000萬美元的資金，其中1,000多間的管理規模更達1億美元以上。

香港 新加坡 瑞士

上一則

記憶體好旺 SK海力士市值衝破1兆美元 跟進美光與三星 還有一大利多

延伸閱讀

星國要求銀行讓顧客開戶更便捷 鞏固全球財富中心地位

星國要求銀行讓顧客開戶更便捷 鞏固全球財富中心地位
台積帶動 台股市值超越印度「全球第5」

台積帶動 台股市值超越印度「全球第5」
繞過私募機構 家族辦公室偏好直接投資

繞過私募機構 家族辦公室偏好直接投資
馬斯克篤定躍居首位兆元富豪 驚人薪酬條件「SpaceX在火星建100萬人殖民地」

馬斯克篤定躍居首位兆元富豪 驚人薪酬條件「SpaceX在火星建100萬人殖民地」

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單