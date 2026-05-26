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黃仁勳宴台積高層 魏哲家回應產能：我們非常努力

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輝達執行長黃仁勳（前右）26日晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家（前左）等人，並...
輝達執行長黃仁勳（前右）26日晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家（前左）等人，並分送飲料給現場人士。（記者曾原信／攝影）

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳昨晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家、共同營運長秦永沛等八位資深副總等人，被外界視為AI與半導體龍頭「世紀飯局」的聚會，台積電高層幾乎全員到齊。黃仁勳說，餐會主要感謝台積電為輝達所做的一切。

黃仁勳還兩度現身，發放炒麵、甜點與飲料給現場守候的媒體與粉絲，現場簽名、打招呼，展現親民作風。

台積電出席主管包括執行副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑，全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強、資深副總暨副共同營運長侯永清、研發技術發展資深副總吳顯揚、技術發展資深副總葉主輝，以及財務長兼發言人黃仁昭等人。

媒體昨天詢問，台積電可以滿足輝達的產能嗎？魏哲家用餐完畢短暫受訪說，「我們已經非常努力了」，並比了一個「封口」的手勢。黃仁勳則直誇，「My good friends（我的好朋友）」。

黃仁勳昨天中午在飯店外受訪時表示，「我們必須確保完全協調一致，接下來半年將會非常繁忙。我們正在非常密切地合作，以確保擁有所有需要的產能。但如你所知，Nvidia生產許多不同的晶片，使用不同的製程技術和封裝技術，而每個Vera Rubin伺服器機架中有150萬個元件。因此，我們將需要大量的元件」。

台積電是輝達AI晶片代工的重要夥伴，是台積電第一大客戶，台積電在CoWoS先進封裝、SoIC與未來CPO光電共封裝等領域也扮演關鍵角色。黃仁勳邀集高層大陣仗聚餐，也被視為雙方深化合作的重要訊號。

黃仁勳提前訪台，先與廣達碰面，昨晚宴請台積電高層，以行動印證「下半年會很忙」之說。

黃仁勳 魏哲家 輝達

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