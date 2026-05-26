台積帶動 台股市值超越印度「全球第5」

台股市值已超越印度，躍居全球第五大股票市場。（中央社）

台北股市市值25日已超越印度 ，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電 驚人漲幅帶動。

彭博彙編的數據顯示，截至25日，台灣股市總市值已升至4.95兆美元，高於印度股市的4.92兆美元，成為全球第五大股市，僅次於美國、中國大陸、日本，以及排名第4的香港 。

台股昨受到油價回檔、台北國際電腦展將開展等利多消息帶動，盤中一度攻上4萬4097點的新高，但隨後出現獲利了結賣壓，指數震盪達747點；終場下跌119點、收在4萬3525點，4萬4000點關卡得而復失，成交量爆出台幣1兆5497億元（約492.7億美元）的新天量。

今年台股指數頻頻創高，在全球股市排名不斷攀升，主要由台積電帶動。

目前台積電占台灣加權指數超過42%，顯示市場集中度相當高。受惠於人工智慧（AI）熱潮，台積電股價今年來已大漲49%。

彭博分析指出，台股市值激增、印度股市市值下滑，凸顯2026年主導金融市場的兩大主題，第一是伊朗戰爭導致油價飆升，衝擊印度這類仰賴能源進口的國家經濟成長前景；第二，市場對AI的高度樂觀，帶動全球科技股大漲，使台灣與南韓等半導體製造中心尤其受惠。

富蘭克林坦伯頓基金經理人廖亦平表示，「台股市值的上升，本質上反映其高度集中於科技硬體產業，而目前科技硬體正處於AI投資周期的核心。缺乏科技硬體領域的市場，正逐漸被像台灣與南韓這類以科技硬體為主的市場所超越。」

新的法規也有利於台積電。金管會上月提高台股基金和主動式ETF投資單一股票的上限。

雖然台灣在股市市值上已超越印度，但根據國際貨幣基金（IMF）估計，印度經濟規模仍達4.15兆美元，且是全球成長最快的經濟體之一，遠高於台灣的9770億美元國內生產毛額（GDP）。