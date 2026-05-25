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衝刺A股「人形機器人第1股」 宇樹科技預計募資42億人民幣

記者林宸誼／即時報導
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衝刺A股「人形機器人第一股」，宇樹科技6月1日審議。圖為2026年4月30日，在...
衝刺A股「人形機器人第一股」，宇樹科技6月1日審議。圖為2026年4月30日，在宇樹科技在中國開設的首家直營店，參觀者在拍攝展示的人形機器人。（新華社）

上交所官網發布，上市審核委員會定於6月1日召開2026年第31次上市審核委員會審議會議，審核宇樹科技首發事項。代表IPO受理僅逾兩個月，宇樹科技將於6月1日上會（審議）迎考，衝刺A股「人形機器人第一股」。

宇樹科技是科創板試點IPO預先審閱機制後第二單IPO，首單為長鑫科技，將於5月27日審議。

科創板日報報導，宇樹科技的主營業務為高性能通用人形機器人、四足機器人、機器人元件及具身智慧模型的研發、生產和銷售業務，公司IPO於今年3月20日獲得受理。

本次IPO，宇樹科技擬募集資金約為人民幣42億元，扣除發行費用後，擬用於智慧型機器人模型研發專案、機器人本體研發專案、新型智慧型機器人產品開發專案、智慧型機器人製造基地建設項目。

根據宇樹科技披露的上會稿，2023到2025年，營收分別約為人民人民1.5億元、3.9億元、16.9億元；淨利潤分別為虧損人民幣1,114.51萬元、9,547.47萬元、2.78億元；主業毛利率達到60.1%，較2023年的44.2%提升近16個百分點。

不過，在營收增長的同時，公司利潤有所承壓。2026年第一季，宇樹科技營收人民幣4.2億元，年增68.4%，增速相比上一年度超332%的水準有所回落。

宇樹科技表示，利潤下滑主要與研發費用、銷售費用等期間支出快速增加有關。當前人形機器人行業競爭持續升溫，企業普遍處於「燒錢搶技術、搶市場」的階段。為推進機器人模型研發、本體研發以及新產品落地，公司正在持續加大投入。

宇樹科技預計，2026年上半年營收人民幣10.5億元至11.2億元，年增35.6%至45.4%。

從行業橫向看，宇樹科技是目前少數實現規模化盈利的人形機器人企業。相比之下，已港股上市的優必選2025年營收人民幣20億元，但仍虧損人民幣7億元，全尺寸人形機器人全年交付1,079台。代表行業普遍處於「燒錢搶技術、搶市場」的階段，多家龍頭企業尚未實現盈利。

據招股書和問詢函披露，宇樹科技境內外通用機器人收入均以科研教育領域為主，其次是商業消費領域。2024年，宇樹科技人形機器人在科研教育領域收入人民幣9,225.5萬元，占比86.3%；2025年前三季，科研教育收入人民幣4.3億元，占比73.6%。而商業消費占17.39%，行業應用（如導覽、巡檢、智慧製造）占9.01%。這代表宇樹科技當前的盈利基礎，更多建立在科研機構與高校的採購訂單之上，而非商用客戶的持續付費。

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