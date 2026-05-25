黃仁勳蘇姿丰提前造勢 COMPUTEX成全球AI角力最前線

輝達執行長黃仁勳（前右）23日訪台赴南港出席Meet-A-Claw開發者大會，現場聚集大批熱情粉絲。（中央社檔案照片）

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月2日登場，隨著超微（AMD）執行長蘇姿丰 、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 相繼提前抵台，人工智慧（AI）話題持續升溫。黃仁勳除了將親自出席輝達台灣員工大會，更預計與台灣AI供應鏈高層舉辦「兆元宴」，凸顯台灣在全球AI產業的關鍵地位。

除了兩大AI產業界天王接力來台造勢，今年COMPUTEX展覽更呈現百家爭鳴的空前盛況，包含英特爾 （Intel）、高通（Qualcomm）、安謀（Arm）、邁威爾（Marvell）及恩智浦（NXP）等全球科技巨擘執行長，都將親臨現場發表主題演講，讓台灣瞬間成為全球AI技術角力的最前線。

據供應鏈消息指出，被譽為「AI教父」的黃仁勳於5月23日抵台後，除了拜訪重要客戶與台積電高層會面，更將重心放在「固樁」及凝聚團隊向心力。

黃仁勳預計於5月27日親自出席輝達台灣員工大會與第一線員工交流，地點正是輝達台灣總部預定地的北士科T17、T18，有可能公布新總部設計的全新里程碑。黃仁勳並將於28日晚間邀請台灣科技界重量級高層餐敘，透過這場備受矚目、與會者身家合計破兆的「兆元宴」，展現輝達對台灣半導體與電子製造供應鏈的絕對重視。

全球AI巨頭齊聚的熱潮，也映照出COMPUTEX近年來的本質轉型。過去這場盛會多被視為個人電腦（PC）零組件與硬體的展示舞台；如今已全面轉向由AI主導，從輝達歷年的參展規模變化最能看出深刻質變。

以往輝達參加COMPUTEX，多半是在合作夥伴的攤位中設立展示區，猶如早期「Intel Inside」的概念，主要聚焦在遊戲與繪圖晶片硬體。而今年輝達包下可容納數千人的台北國際會議中心（TICC）做為獨立展區，過去就連PC全盛時期的英特爾或微軟（Microsoft），也極少有單一廠商包下整棟場館的大手筆。

黃仁勳的演講場地也從前幾年的台大體育館，一舉升級到可容納5000人的台北流行音樂中心，但依然一位難求，印證了黃仁勳與AI產業的影響力早已不可同日而語。

台北市電腦公會副總幹事楊櫻姿對中央社記者表示，今年COMPUTEX主題為「AI Together」，幾乎所有參展商都積極把展出內容與AI結合，展位需求因此出現前所未有的「秒殺」盛況，缺口甚至高達500個至600個，候補名單極長。

品牌業者直言，現在AI是驅動創新的關鍵引擎，COMPUTEX展覽焦點已從單純的「硬體規格」轉向「系統整合及應用」。

今年COMPUTEX展期自6月2日至5日，橫跨南港展覽館1館與2館、世貿1館及台北國際會議中心，共計1500家海內外企業參展、使用6000個攤位，規模再創新高，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」、「次世代科技」等主題。

在黃仁勳、蘇姿丰提前引爆話題，以及各大晶片廠執行長齊聚開講的百家爭鳴盛況下，今年的COMPUTEX不僅是硬體與解決方案商展，更是見證台灣重塑全球AI版圖的關鍵時刻。