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溫蒂漢堡進軍中國 計畫10年開千店

記者謝守真／綜合報導
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美國知名連鎖漢堡品牌「溫蒂漢堡」計畫進軍中國市場，預期未來10年以特許經營模式開...
美國知名連鎖漢堡品牌「溫蒂漢堡」計畫進軍中國市場，預期未來10年以特許經營模式開設1000家門市。（圖／取自溫蒂漢堡官網）

美國知名連鎖漢堡品牌「溫蒂漢堡（Wendy's）」近日表示計畫進軍中國市場，預期未來10年以特許經營模式在中國開設1000家門市。分析認為，在美國本土增長承壓、國際市場成為主要動能之際，中國作為全球最大快餐市場之一，成為其尋求新成長的重要布局。不過在競爭高度飽和的漢堡賽道中，其擴張前景仍具不確定性。

港媒《信報》指出，溫蒂漢堡已與中國運營商達成特許經營協議，但未披露詳情，僅稱為「一位經驗豐富的餐飲運營商」。潛在合作方包括達勢股份、DQ Blizzard & Burgers、CFB集團、美心集團或海底撈等。

公開資料顯示，溫蒂漢堡於1969年在美國俄亥俄州哥倫布市（Columbus）開設首店，已有近60年歷史，全球現有逾7000間店，分布美國、歐洲及澳洲等地。

中國餐飲媒體「紅餐網」指，有業內人士認為，國際市場表現成為其突破本土困境、尋求新增長的關鍵，此次進軍中國亦屬國際布局延伸。溫蒂漢堡臨時執行長Ken Cook稱，「這些舉措正在鞏固我們的基礎，使溫蒂漢堡能夠重拾發展勢頭，實現可持續增長並創造長期價值。」

溫蒂漢堡最新財報顯示，全球門市7251家，其中美國5805家，海外分布於歐洲、中東及亞洲等地；國際市場銷售額增長6%，但美國市場下降7.3%。

中國財經新媒體「小食代」報導，溫蒂漢堡國際業務總裁文施（E.J. Wunsch）表示，進入中國市場是「改變遊戲規則」的一步，有助於在全球最大快餐市場之一捕捉增長機會。

中國的漢堡市場競爭激烈，2024年市場規模約人民幣2100億元（約308.5億美元），西式快餐中漢堡占比70.6%。報導提到，肯德基與麥當勞在中國門市數已分別超過1.3萬家及約8000家，本土品牌華萊士、塔斯汀（Tastien）是亦已突破萬店規模，市場競爭高度分散。

同時，中國消費者對於漢堡的青睞，也為溫蒂漢堡在中國發展提供支撐。另據艾媒諮詢發布的「2025年中國西式速食業發展狀況及消費行為調查數據」，在2025年中國消費者偏好的西式快餐菜品中，漢堡以55.03%的占比穩居首位，受歡迎程度可見一斑。

紅餐網分析，中國漢堡市場競爭者眾多，除西式快餐品牌外，咖啡、披薩及火鍋品牌亦跨界布局漢堡產品，使新進品牌面臨較高市場進入門檻。溫蒂漢堡未來需在產品、供應鏈及本地化策略方面建立差異化優勢。

澳洲 溫蒂漢堡

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