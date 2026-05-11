高盛：人民幣匯率遭低估逾20% 未來1年料持續升值

高盛認為，人民幣兌美元匯率目前被低估超過20%。(路透)

高盛 集團表示，人民幣兌美元匯率 目前被低估超過20%，預期未來一年將持續升值。

包括崔維迪（Kamakshya trivedi）在內的策略師指出，人民幣仍遠低於中國出口實力與對外順差應該要反映的合理水準。他們現在預測人民幣匯率在三個月後為6.80、六個月後為6.70、一年後為6.50，較先前預估的6.85、6.80與6.70進一步上調。

根據彭博資訊報價，在岸人民幣今天盤中升破6.80整數關卡，報人民幣6.7957兌1美元；離岸人民幣盤中升值0.05%，報6.7935。

高盛策略師在5月8日的報告中表示：「中國的對外順差占全球國內生產毛額（GDP）的比重正接近前所未見的高水準，反映出出口競爭力身後水準，同時也顯示人民幣被嚴重低估；在這些力量推動下，貨幣升值是平衡後的結果。」

人民幣兌美元匯率已升至2023年初以來最強水準附近，受美中關係改善以及美元走貶帶動。其他華爾街銀行也預測人民幣將進一步升值。摩根資產管理公司就表示，美國總統川普與中國國家主席習近平本周稍後的「川習會」若有建設性，可能成為帶動人民幣升至6.50的催化因素。

川普與習近平預定於周四與周五在北京舉行會談。

高盛表示，雖然這場會談有助於穩定貿易關係，但支持人民幣走強的理由「更具基本面且更長久」。