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中國4月CPI年增1.2%溫和回升 PPI年增2.8%漲幅擴大

記者張鈺琪／即時報導
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受國際油價波動及假期出行需求增加影響，中國4月CPI年增1.2%、月增0.3%；...
受國際油價波動及假期出行需求增加影響，中國4月CPI年增1.2%、月增0.3%；PPI則受大宗商品價格上漲、部分行業需求增加等因素帶動，年增2.8%、月增1.7%，漲幅均較上月擴大。（新華社）

中國國家統計局11日公布，4月居民消費價格指數（CPI）年增1.2%，漲幅較上月擴大0.2個百分點；月增0.3%，由上月下降0.7%轉為上漲。工業生產者出廠價格指數（PPI）年增2.8%，月增1.7%，漲幅也較上月擴大。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，4月受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響，CPI保持溫和回升；受國際大宗商品價格快速上漲、國內部分行業需求增加、市場競爭秩序不斷優化等因素影響，PPI漲幅比上月均有所擴大。

從月增幅來看，4月CPI由上月下降0.7%轉為上漲0.3%，主要受能源和出行服務價格上漲影響。受國際原油價格波動影響，中國國內能源價格上漲5.7%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，其中汽油價格上漲12.6%。

服務價格也由上月下降1.1%轉為上漲0.5%。受清明節、「五一」假期及部分地區春假影響，出行服務需求明顯增加，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲29.2%、8.6%、4.5%和3.9%。

食品價格則下降1.6%，降幅比上月收窄1.1個百分點。隨著天氣轉暖，鮮菜和鮮果大量上市，價格分別下降6.4%和2.3%；豬肉和水產品供應充足，價格分別下降5.7%和1.2%。

從年增幅來看，4月CPI年增1.2%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，工業消費品價格上漲3.5%，漲幅比上月擴大1.3個百分點。受國際大宗商品價格波動影響，汽油價格漲幅擴大至19.3%；黃金飾品價格漲幅回落至46.9%。服務價格年增0.9%，食品價格則由上月上漲0.3%轉為下降1.6%，其中豬肉價格下降15.2%。

PPI方面，4月PPI月增1.7%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。董莉娟指出，PPI月增幅擴大主要有三項原因，包括國際原油價格上行帶動中國國內石油相關行業價格上漲；國內部分行業需求增加帶動價格上行；以及國內市場競爭秩序不斷優化，相關行業價格上漲或降幅收窄。

其中，石油和天然氣開採業價格月增18.5%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲16.4%，化學原料和化學製品製造業價格上漲8.3%。此外，算力需求快速增長、電氣化進程加快，帶動光纖製造價格月增22.5%，外存儲設備及部件價格上漲3.2%。

從年增幅來看，4月PPI年增2.8%，漲幅比上月擴大2.3個百分點。主要上漲行業包括有色金屬礦採選業年增38.9%、有色金屬冶煉和壓延加工業年增22.5%、石油和天然氣開採業年增28.6%；價格下降行業則包括非金屬礦物製品業下降5.5%、電力熱力生產和供應業下降4.2%、汽車製造業下降2.0%。

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