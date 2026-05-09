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中釋出「黃金頻譜」挑戰6G四年後商用

記者林宸誼／綜合報導
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中國加速6G產業化進程。（路透）
中國加速6G產業化進程。（路透）

中國加速6G產業化進程，中國工信部8日宣布，已批准「黃金頻譜」6GHz頻段用於6G試驗頻率使用許可，支持在部分地區開展6G技術試驗，面向國際電信聯盟確定的6G典型場景與關鍵性能指標，開展技術研發攻關和測試驗證。

據了解，6GHz頻段（6425-7125MHz）共700MHz連續頻寬，被通信界稱為「黃金頻譜」，用於6G技術試驗，標誌著中國6G研發已走出實驗室，進入系統性技術驗證階段，該頻段提供連續頻寬，是中頻段唯一的優質資源，也是5G向6G演進的關鍵。

6G已被列入中國未來產業重點方向，當前中國已圓滿完成6G第一階段技術試驗，累計突破300多項關鍵核心技術，2026年1月啟動第二階段試驗，持續至2027年底。並預計在2030年啟動商用，2035年形成人民幣1兆元（約1470億美元）級產業市場。

科創板日報報導，工信部發布「工業和信息化部批覆第六代移動通信系統技術試驗頻率」官方公告，此次政策落地將在技術上補齊國內外場實測短板，夯實6G核心性能驗證基礎。有了國家頻率許可，工程師可以在真實的城市、工業場景中測試信號穿透力、設備干擾等現實問題，讓6G走出紙面。

6G已連續兩年（2025年、2026年）被寫入中國「政府工作報告」，明確列為未來產業重點培育方向。

IMT-2030（6G）推進組是中國6G研發頂層統籌平台，由中國信息通信研究院牽頭，整合工信部、科研院所、三大電信商，聯合華為、中興、小米、OPPO、vivo等通信企業及高校科研機構組成，承擔技術攻關、標準制定、試驗統籌核心職能。

全球6G競賽激烈，阿拉伯聯合大公國已率先發布U6GHz商用計畫，美國也在推動頻譜退出，以釋出更多資源用於6G技術的發展。

高通在2026年MWC巴塞隆納展會期間，帶頭成立全球6G發展聯盟，聯合約60家全球產業鏈企業，共建AI原生6G網路標準，計畫2028年完成預商用驗證，2029年啟動全球商用部署，較行業普遍預期的2030年商用節點提前落地。

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