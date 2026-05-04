舊案大復活？台積傳將在龍潭建埃米廠

懸宕兩年半的台灣竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）大復活，原本反對開發的當地居民態度轉變，竹科管理局長胡世民證實，已於日前召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建面積為104公頃。業界傳出，該筆土地將作為台積電 建次世代先進製程廠區使用。

龍科三期原是台積電規畫興建1.4奈米廠區重鎮，當時引發全台高度關注，惟過程遭遇當地居民反對，台積電2023年10月宣布放棄進駐，並將先進製程重心向南延伸至高雄、台南等地。

台積電先進製程產能嚴重供不應求，正積極全球擴產，在台灣更面臨新廠用地不足問題。如今龍科三期大復活，業界傳出就是為了滿足台積電蓋次世代晶圓廠。

一旦台積電重啟龍潭晶圓廠計畫，業界預期將導入次世代埃米級製程，啟動高達五、六千億元台幣的大投資，先進製程在台灣扎根更穩，並且更能滿足輝達、蘋果等大客戶需求。

胡世民指出，龍科三期104公頃擴建計畫可行性研究已於3月中旬通過國科會審核，預計5月提報籌設計畫（細部規畫），待審議通過將呈報行政院。科管局已同步推進相關環評作業，並與桃園市政府保持密切合作，以加速開發時程，滿足半導體與高科技產業長期用地需求。

龍科三期原規畫徵收158.59公頃土地，並於2026年中旬可提供約80公頃工業用地，供廠商建廠之用。由於該用地有高達88%為私人土地，開發案引起當地居民不滿，並且在社運人士加入運作下，組成「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」，多次扶老攜幼北上凱道，及南下竹科管理局抗議，台積電因而在2023年10月宣布放棄進駐，也讓龍科三期開發案一直懸宕至今。

竹科管理局其後縮減擴建面積為89.6公頃，並完成二次公聽會說明，獲多數地主的民意支持。然而因該區周邊土地所有人後續表達響應政府「桃竹苗大矽谷計畫」願納入龍科三期擴建意願，致最終擴建面積達104公頃，估計開發完成約可提供50公頃工業用地。據了解，國科會將於11日召開園區審議委員會，龍科三期籌設計畫為審議項目之一。