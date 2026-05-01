上海國際咖啡節北外灘登場 台灣廠商尋求差異化商機

來自台灣的原生邊境（台灣）fit鳴澗咖啡生活薈主理人，忙著招呼詢問的消費者。（記者黃雅慧／攝影）

2026上海國際咖啡 文化節4月30日在上海北外灘啟幕，而台灣業者也通過文化節平台推廣台灣產品，在競爭激烈的大陸咖啡市場，業者通過直接與客戶互動尋求更多商機。

上海全市最大規模的「上海國際咖啡文化節」4月30日至5月4日在虹口北外灘舉行，2.3公里的濱江沿線匯集近300個品牌展位、20多家國際咖啡品牌，深度融合非遺手作、老字號煥新、電影音樂、遊戲電競、休閒垂釣等多元場景，讓市民遊客在逛、品、玩、樂中一站式領略「咖啡+」生活的無限可能。

據悉，這次咖啡節展位上，台灣展商近15家，包括智造所、王力咖啡、Vender Bar、康師傅、台灣伴手禮、Bloomate手工香氛蠟燭等涵蓋咖啡、飲品、手作產品等。

在開幕式上，台灣活動專區舉辦「啡行雙城·一杯赴約」活動，由台北智造所INOVMAKER主理人現場坐鎮，採用線下打卡+線上連線碰杯形式，以咖啡為媒介深化兩岸交流、傳遞兩岸情誼。智造所珈琲INOVMAKER CAFE主理人老祿說，其實就是在特定的時間段裡，讓他們在林口店面的消費者，跟上海咖啡節現場的參加者進行「碰杯」。

以往多參與大陸咖啡專業展的老祿，是第1次參加上海咖啡節，他表示，這次從台灣帶了3款豆子，產地在台東，這些豆子都帶點不同的「酒感」，這種風味在台灣西部也少有。據記者實地探訪，他的豆子引起許多大陸民眾的問詢、試喝，甚至當場有人直接購買。

面對競爭激烈的大陸咖啡市場，老祿說，他不會找市場上一般都有的豆子，會開發比較特殊風味的咖啡豆，「畢竟這邊人很多，每個人想法不同，所以我盡量讓自己豆子風格也比較不一樣。」相較於參加咖啡展，咖啡節能接觸更多消費者，老祿說，他在這邊也是讓消費者能多接觸咖啡多樣性，讓大家知道咖啡不只是苦，還有很多可能性。「人生已經夠苦了，不要喝太多苦咖啡，有酸甜味的選項也很好。」

「SUNA呼吸台灣原民文創+飲品」主理人陳立晴本身是泰雅族，她這次跟台灣原住民夥伴組隊，一起在咖啡節推廣台灣咖啡與台灣特產。她說，咖啡節是一個機會，希望讓台灣年輕人有機會推廣自己的品牌、打響知名度，而且通過跟消費者互動的過程，也可以直接做市場調研，知道自己產品的優缺點、了解市場環境。她稱，自己也通過這過程慢慢淘汰和更新一些飲品，客人的反饋是最直觀的。

活動開幕式上也發布「2026中國城市咖啡發展報告」，由上海交通大學中國城市治理研究院副院長徐劍發布核心數據。報告顯示，2025年中國咖啡產業規模達人民幣3,549億元，年增13.3%，上海咖啡門店達到10,336家，正式跨越萬店門檻。

在上海國際咖啡節開幕式上，台灣活動專區舉辦「啡行雙城·一杯赴約」活動，採用線下打卡+線上連線碰杯形式，促進兩岸交流。（記者黃雅慧／攝影）

上海全市最大規模的上海國際咖啡文化節4月30日至5月4日在虹口北外灘舉行，2.3公里的濱江沿線匯集近300個品牌展位、20餘家國際咖啡品牌。活動適逢五一連假，北外灘被人群擠得水泄不通。（記者黃雅慧／攝影）