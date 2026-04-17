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特斯拉招聘台晶片工程師 給薪被指「狀況外」誘因不大

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特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉Tesla）正在台灣招聘半導體工程師，為其Terafab晶圓廠區的人工智慧（AI）晶片計畫，進行人才布局。特斯拉官網的職缺顯示，在台灣開出九種與Terafab計畫相關的工程師職缺，尋找具備五年以上先進製程經驗者。部分職缺要求對2奈米製程、先進封裝流程熟悉人力，「挖角台積電」在台灣半導體成為熱門話題。

本報系經濟日報報導，這九種職缺包括資深化學機械平坦化製程工程師、資深電鍍製程工程師、資深薄膜-金屬製程工程師、資深薄膜製程工程師、資深乾蝕刻製程工程師、資深濕蝕刻製程工程師、資深微影製程工程師、資深良率與量測工程師、資深製程整合工程師，相關職位涵蓋多個晶圓前段製程核心步驟。

這些職缺將Terafab描述為一座「垂直整合的半導體工廠」，在一家廠內整合邏輯、記憶體、封裝、測試以及光罩製作等環節。

特斯拉執行長馬斯克上個月公布Terafab計畫，將打造超大型AI晶片工廠，以支援該公司發展機器人與資料中心的雄心。

特斯拉在台灣開出的職缺中，部分要求具備7奈米以下先進製程節點的經驗，甚至提到2奈米製程的技術，而這正是台灣半導體產業的強項。還有職位要求熟悉先進封裝流程，例如CoWoS與SoIC，這些技術均由台積電開發。

根據職缺內容，該工廠預計將支援多種晶片產品，包括邊緣推論處理器、用於軌道衛星的抗輻射晶片，以及高頻寬記憶體（HBM）。特斯拉尚未立即回應路透的置評請求。

在AI需求帶動下，各家公司正積極確保更多先進晶片產能，而台積電的產能受限，也成為此波招募潮的背景因素。台積電董事長暨總裁魏哲家日前在法說會上，被問及馬斯克的Terafab計畫時，表示不會低估競爭對手，但也強調半導體產業「沒有捷徑」，因為建造一座新晶圓廠通常需要二至三年時間。

另據台北中國時報報導，馬斯克挖角開出的年薪介於8.8萬美元至24萬美元，換算成新台幣約277萬元至756萬元；半導體趨勢專家陳子昂表示，馬斯克開出的薪資條件很「狀況外」。他說，要求工作經驗就是要挖角，但近年來中國大陸挖台灣半導體人才，是新台幣直接換成人民幣，也就是相當於5倍水準，若是有戰功、稀缺人才，甚至是10倍年薪挖角。如此條件都不見得挖得動，直呼馬斯克挖角是給「行情外」的水準，條件遠不如中國大陸。

報導指出，陳子昂表示，半導體工程師需要輪三班制，這對美國籍的工程師來說，輪班是最不想承擔的責任，馬斯克對半導體工程師職缺給予年薪8.8萬美元至24萬美元，不論是美國或台灣籍的工程師來說，誘因都不大。為何馬斯克會開出離譜的年薪條件？陳子昂認為，因為美國半導體公司不僅不賺錢，還燒錢，馬斯克應該多參考國際行情水準。

台積電今年校園徵才宣布徵8000人，碩士畢業工程師平均年薪220萬元；1111人力銀行發言人曾仲葳表示，外商公司給予8.8萬美元的外派薪資確實缺乏競爭力，除非包吃、包住還包機票，且給予員工認股等優惠。

特斯拉 Tesla 台積電

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