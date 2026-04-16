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AI熱帶動資金強勁 台股市值超越英國成全球第七大股市

編譯黃淑玲／綜合外電
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台灣股市市值15日超車英國股市，排名全球第七。 *歐新社)
台灣股市市值15日超車英國股市，排名全球第七。 *歐新社)

隨著市場對伊朗戰爭進一步降級的期待升溫，台灣的科技企業重獲投資人青睞，推動台股市值在周三（15日）超過英國。

彭博資訊彙編的數據顯示，截至周三，台股市值上升至4.14兆美元，成為全球第七大股市。英國股市市值為4.09兆美元。

台灣股市是全球首批收復伊朗戰爭失土的主要市場之一。權值股台積電因強勁的營收增長，周三股價再刷歷史新高，這凸顯了其在全球人工智慧（AI）供應鏈中的關鍵地位。

Broadridge Financial Solutions亞太區資產管理主管Yoon Ng表示：「台灣持續被視為AI硬體的代名詞。只要AI的資本支出動能維持不變，資金流入將會持續支撐市場。」

雖然國際貨幣基金（IMF）2026年的預測顯示，台灣的經濟規模為9,770億美元，仍是落後於英國的4.3兆美元，但AI相關產品的出口激增，大幅拉高了市場對台灣的成長預期。

台灣加權股價指數本月至今已上漲 16%。今（16）日早盤一度上漲 0.7%，朝連續第八個交易日上漲推進，這是自2025年以來最長的連漲紀錄。

而英國股市的富時100指數（FTSE 100）今年以來的漲幅則是不到 4%，主要受到通膨頑固以及利率高於歐洲其他地區的拖累。

不過策略師仍看好英國股市前景。在地緣政治不確定的背景下，英股仍因在能源和防禦性的類股的大量權重，吸引投資人回流。巴克萊銀行（Barclays）、花旗集團（Citigroup）和滙豐控股（HSBC）等銀行的多位策略師都看好富時100指數後市。

滙豐策略師 Duncan Toms就說：「能源和基礎材料等以大宗商品為主的產業，可能受益於高昂的能源與金屬價格，這些產業占了英國股市市值的近五分之一。2022年在全球停滯性通膨的背景下，英國曾是表現最佳的市場之一。」

美國銀行（BofA）4月的一項調查顯示，英國是歐洲僅次於瑞士、第二受投資人歡迎的市場。

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