中銅箔基板龍頭 建滔今年第三度漲價

4月以來，受下游需求攀升及原材料價格上漲影響，中國銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板等CCL企業陸續啟動新一輪漲價；示意圖。（本報資料照片）

4月以來，受下游需求攀升及原材料價格上漲影響，中國銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板等CCL企業陸續啟動新一輪漲價。

分析人士認為，第3季將進入傳統旺季，疊加AI算力需求提速，CCL價格漲勢有望延續。

建滔積層板‌因應原材料成本上漲及供應緊張，4月初宣布對所有板料及半固化片（PP）漲價‌10%‌，這是2026年以來的第三次漲價。

此次漲價主要受化工原料價格暴漲、玻纖布等關鍵材料供應趨緊影響，疊加AI伺服器對高端PCB需求持續升溫，推動CCL產業鏈價格上行。

而CCL漲價潮去年便已開始，西部證券研報指出，自2025年12月起，建滔、南亞新材等主流廠商密集發布調價函，當月CCL價格最大漲幅達10%-20%。

進入2026年，漲價並未有降溫跡象，國際巨頭率先宣布漲價，比如日本半導體材料巨頭Resonac將銅箔基板及黏合膠片售價上調30%以上，三菱瓦斯化學也宣布4月1起日對銅箔基板、銅箔樹脂片等全系列高端PCB材料漲價30%。建滔近日亦將所有板料、PP（半固化片）價格上調10%。

財聯社報導，一位A股銅箔基板公司相關負責人坦言，「肯定會漲（跟進漲價），但漲幅不一定是10%。可能低端的產品漲幅高一些，而高端產品因為本來利潤就很高，調幅就會視與客戶的合作關係進行相應調整，最終還是要轉嫁成本。」

南亞新材表示，漲價是有過程的，公司會根據原材料價格、市場信息及合作進度等情況靈活應對；金安國紀證券部稱，公司產品價格一直是隨行就市，「大家如果都調了，我們也是一樣的。」

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅分析，當前銅箔基板漲價主因在於銅箔、樹脂、電子布等原材料成本上行，此外，AI伺服器高頻需求也帶動高速板材需求爆發。目前漲價具備足夠大的供需支撐，三至五年內隨著新增產能逐步釋放，漲價幅度將趨於收斂。