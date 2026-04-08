我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約免費公車外 華裔學者提「更值的10億元」地鐵、住房案

鄭麗文謁中山陵 南京民眾高喊「28年下架民進黨」

中美角力燒向飼料 中國把黃豆當國安問題 發酵飼料加速去美依賴

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國江蘇省台州市一處養豬場負責人高秦山1月15日在豬舍內餵食黑豬。（路透）
中國江蘇省台州市一處養豬場負責人高秦山1月15日在豬舍內餵食黑豬。（路透）

中國80%的黃豆需求依賴進口，美國為第二大供應國。川普二度就任總統之初，中美貿易緊張升溫，使黃豆迅速成為關鍵談判籌碼，北京也將以本土替代品取代黃豆視為國家安全問題。在美中貿易摩擦與中東戰爭雙重影響下，黃豆價格大幅上漲且波動加劇，進一步推動北京加快以本土替代飼料降低對黃豆的依賴。

台州位於上海西北方約2小時車程，廣闊且連綿的洪氾平原上分布著眾多養豬場。在其中一處養豬場邊緣，兩個邊長約4公尺、散發刺鼻氣味的赭色液體方形池格外醒目。

池內是一種由較便宜、當地來源原料混合而成的飼料，可能包括麩皮、南瓜藤和酒糟，並經發酵處理，使蛋白質已被分解、更易消化，從而降低對高品質蛋白質（即黃豆）的需求，也成為將昂貴黃豆用量減半的關鍵。

對於這家養豬場的47歲主人高秦山（音）而言，動機完全出於金錢考量。飼料占養豬成本的70%，而在中美貿易對峙與中東戰爭雙重擠壓下，黃豆價格大幅上漲且波動劇烈。他表示，在供應過剩與消費需求疲弱的情況下，養豬已變得無利可圖，「每個人都在想辦法降低成本」。

基層對成本的關注，掩蓋了北京更具戰略性的動機，即長期糧食安全與提升自給自足能力。路透訪問數十名畜牧與飼料生產商、國家研究人員與產業專家發現，北京在推動新技術與發酵飼料方面的進展速度超出外界預期，這相當於農業領域的一項戰略布局。

中國是全球最大的黃豆買家。世界銀行最新數據顯示，中國2024年進口527億美元的黃豆，其中120億美元來自美國。中國海關數據顯示，進口量較前一年增加6.5%，達到創紀錄的1.118億公噸。目前發酵飼料占中國工業飼料的8%，高於2022年的3%，產業專家預測，到2030年可能達到15%。根據路透計算，這可幫助中國將黃豆進口量從去年的水準最多減少6.3%。

養豬戶雖只是北京糧食安全拼圖的一部分，但地位關鍵。豬肉是中國飲食中的主要肉類之一，而豬比家禽或牛更依賴豆粕。北京東方艾格農業顧問公司飼料分析師傅珍珍表示：「在農業領域，目前國家政策的首要目標是降低豆粕使用量。」她指出：「最直接的原因就是與美國的貿易戰，而發酵技術至關重要。」

川普

上一則

小型而開放的經濟體—新加坡 如何因應當前石油危機？

延伸閱讀

紐時稱中國多年來一直為能源危機做準備 「不得不服」

紐時稱中國多年來一直為能源危機做準備 「不得不服」
學者：川普攻打伊朗 幫了中國經濟一個大忙

學者：川普攻打伊朗 幫了中國經濟一個大忙
野村：能源衝擊下中國出口具優勢 但長期需求轉弱恐抵銷

野村：能源衝擊下中國出口具優勢 但長期需求轉弱恐抵銷
豬肉價跌至成本以下 中國當局開展冷凍收儲

豬肉價跌至成本以下 中國當局開展冷凍收儲

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

2026-03-31 13:46
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
外資3月大舉拋售三星電子與SK海力士，致其股價重挫逾兩成，但市場視為潛在反彈買點。(路透)

基金經理人：這些股票買點浮現 戰事降溫後將暴衝

2026-04-01 22:30

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場