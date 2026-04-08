我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

中國儲能需求增 國企入局1天開1公司

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，一方面中國...
在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，一方面中國儲能企業海外訂單規模及增速亮眼；另一方面，中國央國企也積極入局。（新華社）

在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，一方面中國儲能企業海外訂單規模及增速亮眼，出海邏輯已從單一產品外銷，邁向產能、技術、標準協同輸出的深度全球化升級，中東、拉美等新興市場，更是成為全球儲能增長的新動能；另一方面，中國央國企也積極入局，平均一天成立一家公司。

今年以來，中國多家儲能廠宣佈在海外簽約設廠，而歐洲市場成為熱門地：海辰儲能3月與西班牙政府完成意向書簽署，計畫投資約4億歐元，建設一座大型電池與儲能系統製造工廠；陽光電源2月宣布將在歐洲投資建設首座製造工廠，總投資2.3億歐元；中創新航與葡萄牙政府完成投資合約簽約，規畫建設鋰電池工廠，總投資20.67億歐元。海辰儲能跟中創新航公司分別在2027年與2028年投產。

在中東、東南亞、非洲等新興市場，包括陽光電源、楚能新能源分別跟挪威、埃及有合作計畫；美國市場方面，隆基綠能被曝聯合精控能源，與美國鋰電池供應商NeoVolta成立合資公司NeoVolta Power,LLC，並計畫在美國佐治亞州彭德格拉斯投建電池儲能系統生產基地。

另一方面，中國央國企加速入局搶商機，電池中國網統計，僅2025年一年，由央國企新組建或出資參與投建的儲能相關企業就超過390家，累計註冊資金突破500億人民幣。

東南亞 葡萄牙

上一則

美伊暫停火 布蘭特原油開盤暴跌16% 跌破每桶92美元

下一則

燃料價格飆漲 東南亞多國政府祭出補貼 恐拖累信評

延伸閱讀

德國製造業加速轉型軍工 汽車業參與度高

德國製造業加速轉型軍工 汽車業參與度高
野村：能源衝擊下中國出口具優勢 但長期需求轉弱恐抵銷

野村：能源衝擊下中國出口具優勢 但長期需求轉弱恐抵銷
中國家電4月開啟漲價潮 最高漲了20%

中國家電4月開啟漲價潮 最高漲了20%
油價高漲？談判籌碼？ 中擬恢復進口美石油、LNG

油價高漲？談判籌碼？ 中擬恢復進口美石油、LNG

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

2026-03-31 13:46
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
外資3月大舉拋售三星電子與SK海力士，致其股價重挫逾兩成，但市場視為潛在反彈買點。(路透)

基金經理人：這些股票買點浮現 戰事降溫後將暴衝

2026-04-01 22:30

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場