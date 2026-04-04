星巴克敲定與博裕資本合資 目標中國擴店2萬

星巴克中國業務授予中國另類資產管理公司博裕資本。目前星巴克中國門市約8000家，雙方共同長期目標為擴展門市數量達2萬家。圖為上海一家星巴克門市。（中央社）

星巴克 與中國另類資產管理公司博裕資本完成合資交易，星巴克中國直營店將逐步轉為特許經營模式。目前星巴克中國門市約8000家，雙方共同長期目標為擴展門市數量達2萬家。

中央社引述澎湃新聞報導，總部位於西雅圖 的星巴克公司於當地時間2日公告，星巴克與博裕資本的合資正式完成。

星巴克去年11月宣布與博裕資本達成協議，將成立一家合資企業，共同經營星巴克中國市場零售業務，博裕資本持有至多60%股權；星巴克保留40%股權，將繼續作為星巴克品牌與智慧財產權的所有者和授權方，向合資企業授權。

報導提到，合資企業成立宗旨在加強星巴克拓展業務版圖、深化在地化戰略、提升顧客體驗的能力，同時維護品牌和價值的完整性。目前星巴克中國門市約8000家，這些門市將逐步轉為特許經營模式，雙方共同長期目標是擴展門市數量達2萬家。

星巴克執行長尼科爾（Brian Niccol）表示，中國仍是星巴克最具發展潛力的長期市場之一，與博裕資本達成合作將加速以目標明確、穩健有序的方式實現成長，將更好地服務更多顧客、拓展更多城市業務，鞏固星巴克在不斷變化市場中的領先地位。