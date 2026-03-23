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人民幣近期走勢值得關注 學者解釋今年大陸政策驅動下「有升值可能」

記者謝守真／台北即時報導
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圖為台大財金系兼任教授劉憶如。（記者謝守真／攝影）
圖為台大財金系兼任教授劉憶如。（記者謝守真／攝影）

台大財金系兼任教授劉憶如23日指出，人民幣近期走勢值得關注，大陸「今年政策有各種原因會讓人民幣升值」。人民幣多年偏弱，影響資金回流與出口結構，去年部分政策已開始促使出口商資金回流。她認為，大陸要推動內需，其中一項應採取的措施是讓人民幣走強。

北威23日舉行「中國兩會後政經展望」論壇。劉憶如表示，大陸人民幣近期走勢值得關注，尤其對內需與出口資金回流有影響。大陸近年持續提倡增加消費，但成效有限，甚至有所後退。習近平去年年底中央政治局會議首次提出「堅持內需主導」與「建設強大國內市場」兩句話，強調大陸國內市場的重要性。她認為，要實現內需目標，其中一項措施是讓人民幣走強。

劉憶如指出，過去人民幣長期偏弱，全球資金傾向購買美元資產，甚至大陸企業自身賺取的外匯也不願回流。她以台灣1980年代為例，當時外匯收入回流促使新台幣升值；相對而言，大陸出超多年，但人民幣升值幅度有限。去年「十五五」規劃草案即提出貨幣應強勢，並逐步付諸行動。

數據顯示，2025年人民幣對美元升值約4%，美元指數相對其他主要貨幣貶值10%，人民幣實際仍偏弱。劉憶如表示，人民幣對13種主要貨幣升幅同樣約4%，顯示「人民幣沒有真正開始升值」。

她還提到，大陸出口結構也影響人民幣動向。去年出口總額達1.2兆美元，但對美國出口僅占約10%，其餘出口分散至全球其他市場。人民幣維持弱勢策略助長出口，但也引發國際關切，國際貨幣基金（IMF）已多次警示人民幣不能長期偏弱，「（大陸）不能這樣繼續下去，因為一定是各國對他意見太強。」

劉憶如稱，「大陸今年政策有各種原因會讓人民幣升值」。從近期市場數據觀察，自俄烏衝突爆發以來，黃金貶值約15%、油價上升46%、美元指數上升2%，而人民幣貶值僅0.41%，為主要貨幣中貶值幅度最小。

她再指，3月2日中國人民銀行將遠期外匯出售保證金從20%降至0%，意在穩定人民幣；隔日將人民幣對美元中間價調整至6.9088，顯示既不希望人民幣過強，也不希望過弱。出口商賺取的外匯資金已開始回流，尤其自去年第四季起。她稱，若回流力道增強，預期對民間消費與投資有助益。

談及人民幣國際化，劉憶如指，一個貨幣要成為國際貨幣，需要自由進出，並可作為各國央行外匯儲備。人民幣自2016年納入IMF特別提款權（SDR），雖比重不高，但顯示大陸朝國際化方向持續推進。她補充，近期伊朗石油交易開始以人民幣計價，也顯示人民幣國際化策略正在落實。

北威23日舉行「中國兩會後政經展望」論壇，邀請多位政經專家就中國兩會後政經現察與...
北威23日舉行「中國兩會後政經展望」論壇，邀請多位政經專家就中國兩會後政經現察與美中台關係展望深入探討。（記者謝守真／攝影）

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