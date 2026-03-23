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台積電2奈米爆單 傳塞到2028年

記者尹慧中／綜合報導
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受惠AI與高速運算（HPC）需求強勁，台積電2奈米家族包含A16製程產能嚴重供不應求，連最大客戶輝達都不夠用，為此要變更下世代Feynman平台設計，加上Meta也加入搶產能，使得台積電2奈米家族客戶排隊等產能的隊伍再拉長，傳已滿到2028年以後，台積電先進製程也將連四年漲價。

台積電先進製程需求爆棚，並傳出先進製程要連續四年漲價，法人看好，將推升公司整體營運持續向上。

對於相關傳聞，台積電一貫不評論單一客戶訊息，強調不評論價格問題，公司定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作，以提供價值。

業界則傳出，台積電2奈米家族產能供不應求狀況比先前更擴大，除了輝達、博通、聯發科等既有大客戶先後預訂未來兩年產能，英特爾也排隊預訂，最快可望於2027年內導入新品。

另外，近期Meta也加入搶產能行列，但由於諸多大客戶已預先包下產能，使得台積電2奈米家族訂單能見度進一步拉長到2028年以後。

最受矚目的是，輝達規畫下世代採用台積電A16製程生產的Feynman平台，也因A16產能緊缺，傳出輝達無法取得足夠A16產能，僅留用最關鍵的裸晶片（Die）採用A16，部分裸晶片設計則改採N3P製程，凸顯台積電先進製程產能需求盛況。

另一方面，博通日前於財報會議提到，該公司已經完成超前部署，順利掌握直到2028年AI晶片生產所需的所有高頻寬記憶體（HBM）及台積電先進製程產能，相關談話即「明示」提前預訂台積電未來兩年先進製程產能。

台積電2奈米家族包含A16製程需求強勁。台積電先前於法說會提到，2 奈米和A16在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的創新者都正在與台積電合作，包括N2、N2P、A16及其衍生技術將推動2奈米家族成為台積電另一個大規模、且有長期需求的製程技術。

台積電2奈米已如期於2025年第4季以優異的良率表現，在新竹及高雄廠區量產。台積電看到來自智慧手機、HPC和AI應用的強勁需求，並預期在這些需求的推動下，今年2奈米將快速成長。

台積電2奈米家族延伸推出N2P製程技術，具備更佳的效能及功耗優勢，預計2026年下半年量產；台積電並規畫，同屬於2奈米家族的A16製程也將於2026年下半年進入量產。

輝達 台積電

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