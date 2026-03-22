我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普面臨3意外 德黑蘭是另個層級的對手

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬生活奢華

華為Atlas 350加速卡亮相：單卡算力超H20 支持FP4低精度推理

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華為日前在華為中國合作夥伴大會2026上發布搭載昇騰950PR處理器的Atlas 350加速卡。華為稱，該加速卡單卡算力達輝達H20的近3倍，並為目前中國唯一支援FP4低精度推理的產品。圖為Atlas 350加速卡。(取自觀察者網)
華為日前在華為中國合作夥伴大會2026上發布搭載昇騰950PR處理器的Atlas 350加速卡。華為稱，該加速卡單卡算力達輝達H20的近3倍，並為目前中國唯一支援FP4低精度推理的產品。圖為Atlas 350加速卡。(取自觀察者網)

華為推出新一代AI算力產品。日前在華為中國合作夥伴大會2026上，華為發布搭載昇騰950PR處理器的Atlas 350加速卡。華為稱，該加速卡單卡算力達輝達H20的近3倍，並且是目前中國唯一支援FP4低精度推理的產品。

據觀察者網，華為副總裁、ICT產品組合管理與解決方案部總裁馬海旭宣布，Atlas 350加速卡正式上市銷售，象徵去年首次介紹的昇騰950PR晶片如期上市。

華為昇騰運算業務總裁張迪煊介紹，Atlas 350的單卡算力達輝達H20的2.87倍，「是目前中國國內唯一支援FP4低精度的推理產品」；記憶體HBM容量是H20的1.16倍，達112GB，多模態生成速度可提升60%；內存訪問顆粒從512字節減少到128字節，小算子訪存效率提升4倍。

至於支援FP4低精度代表什麼？觀察者網提到，輝達現在想往中國銷售的H200不支援原生FP4，僅有更先進的Blackwell才引入。而支援FP4，本質上是用精度換效率的極致推理方案，這表示70B參數的模型僅需35GB顯存，單卡即可加載，推理延遲大幅降低，而FP16需要140GB顯存。快科技指，Atlas 350的FP4算力為1.56P，帶寬1.4TB/s，功耗600W，約為H20的1.5倍。

IT之家則指出，該加速卡算力與內存雙升級、訪存更靈活、開發更易用，面向推薦推理、多模態生成和LLM推理三大場景，華為的合作夥伴可基於Atlas 350打造更具競爭力的產品。

同時，在此次大會上，昆侖、華鯤振宇、神州鯤泰、長江計算、寶德、軟通華方及百信等7家合作夥伴同步發布基於Atlas 350的整機產品，顯示昇騰950代際推理算力已進入商用階段。科大訊飛亦表示，新一代星火大模型將與昇騰910／950系列算力底座適配。

報導指出，華為昇騰系列晶片自2018年推出以來持續升級，從昇騰310、910至950系列逐步完善算力布局。此次Atlas 350為950代際首款上市硬體產品，在算力、訪存及架構均有提升。

此外，馬海旭表示，截至目前昇騰已支援50多個第三方開源社群與專案，貢獻650多項關鍵特性，軟體已完成架構解耦，提升開發與部署效率。華為亦提出分級算力方案，涵蓋百億級、千億級與萬億級模型場景，並與合作夥伴推出多種一體機產品，目前已聯合打造400多款行業一體機，服務超過2,700家客戶。隨著「養龍蝦」等AI代理（AI Agent）應用興起，近期已有十多家合作夥伴推出基於昇騰的一體機產品。

華為

上一則

現貨油價遠高於布蘭特期貨價 凸顯油供危機比表面更加嚴峻

延伸閱讀

華為「鯤鵬950」處理器將商用 「鯤鵬960」2028年Q1上市

華為「鯤鵬950」處理器將商用 「鯤鵬960」2028年Q1上市
阿里春節檔「AI點奶茶大戰」 算力後援來自青海「西算東用」？

阿里春節檔「AI點奶茶大戰」 算力後援來自青海「西算東用」？
OpenAI擬推桌面「超級App」 整併ChatGPT、Codex及瀏覽器服務

OpenAI擬推桌面「超級App」 整併ChatGPT、Codex及瀏覽器服務
Nvidia搶中國AI市場 黃仁勳：H200重啟生產、Groq新晶片登場

Nvidia搶中國AI市場 黃仁勳：H200重啟生產、Groq新晶片登場

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

2026-03-14 10:36
歷史經驗顯示，油價震撼能帶來絕佳的股市買進機會。路透

歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」美股一年後更高

2026-03-16 11:59

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場