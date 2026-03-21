阿里春節檔「AI點奶茶大戰」 算力後援來自青海「西算東用」？

去年6月25日至29日舉行的第26屆「中國·青海綠色發展投資貿易洽談會」，「綠色算力展區」吸引民眾目光。（青海日報）

今年春節前，阿里千問App推出「春節30億（人民幣，單位下同）免單」活動，用戶僅需支付0.01元即可點奶茶，活動上線9小時，訂單量就破1000萬單，陸媒報導，西部青海省的「綠色算力」憑藉100%綠電供給，全程為阿里千問「新春第一杯奶茶」活動提供穩定算力支撐。

《科技日報》20日報導，青海省資料局黨組成員、副局長余應功表示，該活動峰值期間，系統每秒處理80萬次請求，遠高於一般電商大促峰值。青海「綠色算力」憑100%綠電供給、低耗高效的智算叢集，全程為阿里千問「新春第一杯奶茶」活動提供穩定算力支撐，有效保障高並行、大流量下的系統流暢運行。

余應功表示，該省以「西算東用」青海實踐，讓綠色算力走進千家萬戶，為全民AI體驗保駕護航，用綠色算力點亮新春數字（數位）生活。

在20日的青海省政府新聞辦記者會上也提到，去年該省算力規模再翻番，累計建成標準機架4萬架、已投運算力規模達2.2萬PFLOPS，機架與算力規模實現「雙翻番」，初步建構起「通算+智算+超算」多元協同的綜合算力供給體系。

央廣網也提到，在政策紅利加持下，算力企業加速匯聚青海，金山、阿里、新華三等網路企業算力項目及光合組織產業生態創新中心建成投運；寒武紀、沐曦、華為、壁仞、海光等多家國產算力晶片，已成功部署於青海省巨量資料中心；「京數青算」、「滬數青算」等跨區域合作持續深化，產業融合發展步伐加快。

余應功預告，27日將在北京舉行「第3屆青海綠色算力產業發展推介會」，主題為「搶抓算電協同新機遇，打造西算東用新標竿」，將尋求與光熱聯盟、光合組織成員等各類能源企業合作共建「風光熱儲」一體化項目，共同探索「綠電直供」、「源網荷儲一體化」等新模式，將高原充裕的光熱與冷涼資源，直接轉化為算力中心的穩定動力源。

同時，將強化與電信營運商、算力服務商、人工智慧企業合作，將更多智算中心、訓練場、資料中心布局青海，共同建構「東數西算」的西部樞紐，拓展AI大模型訓練、資料清洗加工、科學計算等高價值場景。