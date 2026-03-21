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宇樹科技IPO獲上海科創板受理 擬募資42億人民幣

記者林茂仁／綜合報導
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宇樹機器人在央視春晚舞劍，招式細膩，令人驚艷，展現絕佳控制力與穩定度。（取材自央視）
宇樹機器人在央視春晚舞劍，招式細膩，令人驚艷，展現絕佳控制力與穩定度。（取材自央視）

據上交所網站20日顯示，宇樹科技公司科創板IPO申請已受理，成為又一家科創板IPO「預先審閱」落地項目。根據招股書申報稿，宇樹科技此次IPO擬募資42.02億元（人民幣，下同，約6.13億美元）。

澎湃新聞報導，宇樹科技已形成覆蓋四足機器人（Go系列、A系列、B系列）和人形機器人（H系列、G系列、R系列）的產品佈局，並拓展至靈巧手、協作機械臂、雷射雷達等關鍵部件，構建起以「移動+操作+交互」為核心的機器人產品矩陣。

招股書顯示，本次A股IPO，宇樹科技本次公開發行新股不低於4044.64萬股，募集資金計畫用於智慧型機器人模型研發、機器人本體研發、新型智慧型機器人產品開發及智慧型機器人製造基地建設四大專案。

2023年至2025年，宇樹科技營業收入分別為1億5913.44萬元、3億9237.06萬元、17億820.87萬元，淨利潤分別為-1114.51萬元、9450.18萬元、2.88億元，在高投入的高性能通用機器人行業中，是全球少數實現規模化銷售與盈利的機器人公司。

2025年度，宇樹人形機器人出貨量已超5500台（純人形，不含輪式雙臂機器人），出貨量全球第一，展現出宇樹科技憑藉核心自研帶動商業化先發，在通用機器人領域取得了領先的市場優勢地位。

招股書顯示，截至本招股說明書簽署日，宇樹董事長王興興直接持有宇樹科技8671.4964萬股股份，占公司股本總額的23.8216%，係公司控股股東。同時，在表決權差異安排下，王興興直接持股部分的表決權比例為63.5457%，結合所控制的上海宇翼股權激勵持股平臺，合計控制的公司表決權比例為68.7816%。由此，王興興為宇樹科技的控股股東、實際控制人。

此外，美團旗下的漢海資訊、Galaxy Z及成都龍珠作為公司股東就所持有公司股份構成一致行動關係，合計持股比例為9.6488%。寧波紅杉與廈門雅恒為一致行動人，合計持有公司股權比例為7.1149%。經緯壹號與經緯三號為一致行動人，合計持有公司股權比例為5.4528%。

市場人士表示，科創板對資本市場改革持續發揮試驗田示範引領作用。機器人產業是驅動新一輪產業變革和經濟增長的重要引擎，也是全球前沿科技競爭的戰略制高點。

王興興 人形機器人

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